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نضال إيبروك مشاركة "THE VOICE" توضح حقيقة استضافتها من قبل أوبرا وينفري

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نضال إيبروك مشاركة "THE VOICE" توضح حقيقة استضافتها من قبل أوبرا وينفري نضال إيبروك مشاركة "THE VOICE" توضح حقيقة استضافتها من قبل أوبرا وينفري

قالت نضال ايبورك المشاركة المغربية السابقة في برنامج "THE VOICE" ، في نسخته الثانية والتي لا زالت تعرض على قنوات MBC ، أنها فعلا تمت استضافتها في برنامج أوبرا وينفري .
وأضافت في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" من خلال اتصال هاتفي : " استدعيت لأحضر برنامج أوبرا وينفري بعد أن قرأ فريق الإعداد مقالا كنت كتبته عن عادات و تقاليد الزواج بالمغرب، فاتصل بي فريق الإعداد لأحضر البرنامج من داخل الاستديو بما أن موضوع الحلقة كان عن عادات و تقاليد الزواج عبر ثقافات العالم".
وكانت العديد من المواقع الالكترونية والمجلات نشرت مؤخرا خبر استضافة أوبرا وينفري لنضال التي شاركت ضمن فريق القيصر كاظم الساهر , وخرجت من المنافسة في مرحلة المواجهات ، فيما أكدت نضال أن الاستضافة كانت قبل مشاركتها في برنامج الهواة "ذي فويس ".
و اعتبرت نضال أن لقاءها بأوبرا كان حلما وتحقق لأنها معجبة بها كإعلامية ناجحة و بحكم كذلك دراستها للإعلام و علوم التواصل بالولايات المتحدة الأمريكية ، حسب قولها.

 

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