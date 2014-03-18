أبوظبي : 3964 مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية في شهرين

بلغت مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء التي رصدتها الكاميرات على عدد من التقاطعات؛ باستخدام الأشعة تحت الحمراء بدون "فلاش"، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين نحو 3964 مخالفة، لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، بحسب العقيد خليفة محمد؛ مدير إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي.

وأوضح أن كاميرات المراقبة على التقاطعات بأبوظبي تعمل بتقنية وكفاءة عالية وتقوم برصد مخالفات قطع الإشارة الضوئية الحمراء؛ والاستخدام الخاطئ لمسارات الحركة، ووقوف المركبات على خطوط عبور المشاة, وتجاوز السرعات المقررة, ومخالفة المركبات المتجاوزة في التقاطعات, والمركبات التي تقوم بالانعطاف أو الالتفاف الكامل إلى اليسار من غير الحارات المخصصة.

وذكر أن الكاميرات تغطي ما يزيد عن خمس حارات في كل اتجاه فى الوقت نفسه وتقوم بعدة وظائف، منها قراءة جميع لوحات المركبات العابرة والتعرف عددها وتصنيفها وقراءة متوسط سرعة الشارع، والتعرف على عدد واتجاهات المشاة أثناء الإشارة الضوئية الحمراء والخضراء.

يذكر أن كاميرات قطع الإشارة الضوئية تعدّ من بين أهم مشاريع تحسين السلامة المرورية؛ ويتم بموجبه تركيب كاميرات المراقبة في ما يزيد عن 150 تقاطعاً بكل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية؛ ويعتبر من الأنظمة المرورية الحديثة بما يمكن من إجراء تقييم مستمر للحالة الهندسية للتقاطعات وتأثيرها على السلامة المرورية، ووقوع الحوادث المرورية ومن ثم التنسيق مع الشركاء لوضع الحلول المناسبة, كما يتميز النظام بالربط مع نظام البلاغات والرسائل النصية وأنظمة الرسائل المتغيرة على الطريق .

ودعا مدير إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق في مديرية المرور والدوريات قائدي المركبات، في إطار حملة التوعية التى تنفذها المديرية خلال شهر مارس الجاري، لرفع الثقافة المرورية بخطورة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وتستهدف الحملة السائقين عموماً وسائقي مركبات الأجرة وسائقي حافلات نقل العمال والسائقين في شركات القطاع الخاص؛ وحثهم على ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور وخفض السرعات في الإشارات الضوئية، وعدم زيادة السرعة بهدف اللحاق بالإشارة الضوئية بعد تحولها من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر، بما يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية جسيمة ينتج عنها وفيات وإصابات بليغة.

ولفت إلى أن "مرور أبوظبي" لا تهدف مطلقاً من هذه المخالفات إلى تحصيل أي عوائد مادية بقدر ما تهدف إلى تأمين سلامة الناس؛ والحفاظ على الممتلكات العامة، خاصة أن واقع الضبطيات المرورية يكشف أن وراء كل حادث مروري في الغالب مخالفة.

الجدير بالذكر أن قانون السير والمرور الاتحادي نصّ بشأن مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء على غرامة 800 درهم، وثماني نقاط مرورية، إضافة إلى حجز المركبة 15 يوماً، وتُحرر مخالفتها حضورياً وغيابياً.

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