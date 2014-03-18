أمن الإسكندرية يضبط 30 ألف طن قمح غير صالح للاستهلاك الآدمى

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية تفيد قيام شركة “لويس بريفوس” للإستيراد الكائن مقرها بدائرة قسم باب شرقى، بتخزين كميات كبيرة من القمح البولندي الغير مطابق للمواصفات داخل شونة السلام التابعة لـ”لشركة العامه للصوامع والتخزين”، بدائرة قسم شرطة اول العامريه بقصد الاتجار ونظراً لطول فترة تخزين الاقماح وعدم التصرف فيها بالبيع لأصحاب المطاحن إرتفعت نسبة الشوائب بها .

قام ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالأشتراك مع ضباط الادارة العامه لشرطة التموين بمنطقة غرب ووسط الدلتا بحملة بالأشتراك مع مديرية الشئون الصحيه ” إدارة مراقبة الأغذية “استهدفت تلك الشونه ، و تبين من الفحص الظاهرى للقمح ارتفاع نسبة الشوائب و الثقوب بالحبوب، مما يجعلها غير مطابقه للمواصفات القياسيه، وتم التحفظ على ” 30000 ” طن قمح بولندى .. داخل ” 6 ” عنابر بالشونه.

تم سحب العينات اللازمه بمعرفة لجنة من مفتشى الاغذيه فى حضور المدير المسئول عن الشركة المدعو محمد على السيد لإرسالها للمعامل المركزيه بوزارة الصحه لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الادمى من عدمه وجارى متابعة نتائج تحليل العينات، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.