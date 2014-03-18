اللجان الإلكترونية للإخوان تدخل انتخابات سبورتنج

بدأت أجواء الإستعداد لإنتخابات مجلس إدارة نادي سبورتنج في الدخول الي مرحلة إثارة الفتن و الإشاعات و إستخدام بعض المرشحين لمحبيهم لتشويه الآخرين عبر صفحات التواصل الإجتماعي و التي تعتبر الأقرب الي أعين أعضاء النادي خاصة في ظل تحول الدعاية الإنتخابية الي النوع الإلكتروني و هو الأكثر انتشاراً علي الرغم من عدم تخلي معظم المرشحين عن الدعاية الورقية عن طريق يافطات التأييد او المنشروات الورقية التي توزع باليد.

و علي الرغم من الروح الطيبة التي تظهر امام الجميع من رواد النادي خلال الحملات الانتخابية المختلفة للمرشحين داخل النادي الا أن صفحات التواصل الإجتماعي و خاصة “فيسبوك” قد تكشف بعض المتخفيين من مثيري الفتن و الشكوك..الذين يستهدفوا بعض المرشحين او أغلب مرشحي مجلس الإدارة الحالي برئاسة جمال جمال من خلال إلقاء التهم جزافاً او التشكيك في الذمة المالية للمجلس الحالي عن طريق طرح بعض الشائعات التي قد تجعل من يصدقها يعيد النظر في مرشحه بعد ان بات “الفيسبوك” احد اهم المواقع التي يتلقي منها المواطن المصري اخباره اليومية بعيداً مدي مصداقية الخبر من عدمه.

و الملفت ان هذه اللجان الالكترونية التي تظهر فقط في اوقات الانتخابات و تختفي طوال فترة تولي مجلس الادارة من بعدها اتهمها البعض بالانتماء لجماعة الاخوان الارهابية خاصة و ان معظم من يروجوا إشاعات بغرض تشويه المرشحين يضعون صور “رابعة” و محمد مرسي و غيرها من الدلالات التي تشير الي انتمائهم لجماعة الاخوان .

بينما أطلق عدد من المرشحين علي صفحاتهم الشخصية و الصفحات الخاصة بالدعاية الانتخابية بعض التحذيرات من الاساءة او التطاول علي اي من المرشحين المنافسين حفاظاً علي نظافة العملية الانتخابية خاصة و ان نادي سبورتنج و الذي يطلق عليه البعض نادي “الطبقة الارستقراطية” لا يمكن ان يدخل في مزايدات و اساءات لأعضاءه المرشحين لتولي مقاعد في مجلس الادارة.