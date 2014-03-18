توقف حركة قطارات الوجه القبلي بسبب وجود جسم غريب بالمنيا‎

شهدت محطة السكة الحديد توقف حركة القطارات صباح الثلاثاء، لمدة نصف ساعة، بعد ورود بلاغ بعثور ركاب أحد القطارات المتجهة إلى الوجه البحري على «كرتونة» بداخلها جسم معدني غريب، الأمر الذي أثار هلعًا بين الركاب وفضل العشرات منهم النزول واستقلال سيارات الأجرة.

تلقى اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، إخطارًا بعثور عدد من ركاب القطار رقم (987) المتجه من قبلي لبحري، على «كرتونة» بداخلها جسم معدني غريب، الأمر الذي دفع أجهزة الأمن العام والسكة الحديد، بإيقاف القطار بمحطة مدينة «ملوي»، بالرغم من عدم توقف القطار بتلك المحطة، لفحص الجسم الغريب.

وانتقلت قوة من رجال البحث الجنائي بقيادة محمد عبد العظيم، رئيس فرع البحث بجنوب المنيا، بصحبة خبراء المفرقعات، لمحطة السكة الحديد بملوي. وتبين أن الجسم الغريب هو «مفرمة لحم» قديمة، وطمأن رجال الأمن الركاب، واستأنف القطار رحلته للقاهرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.