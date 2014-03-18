مليون و 166 ألف جنية إنجازات الخطة الموحدة لمركز صدفا بأسيوط

قال كامل فراج رئيس مجلس ومدينة صدفا أنه تم رصف طريق صدفا الدوير البحرى بطول 3 كم بمبلغ مليون و 616 ألف جنيه وجارى استكمال تفرعاته كما تم رصف طريق الدوير كوم اسفحت حتى حدود دير الجنادلة بطول 3 كم بمبلغ مليون و 476 ألف جنية وجارى رصف طريق ترعة نجع حمادى من مزرعة أحمد شاكر حتى كوبرى عبد الحميد علام بطول 3 كم بمبلغ مليون و378 ألف جنيه وجارى رصف أيضا طريق الشعيرى بمجريس بمبلغ 810 ألف جنيه ..يأتي ذلك ضمن الخطة الموحدة للمدينة والقرى وخطة الإستهداف الجغرافى للقرى الأكثر احتياجا لعام 2013/2014 م .

وقال فراج أن اللواء ابراهيم حماد حريص من خلال توجيهاته الدائمة والمستمرة لتنفيذ خطة المشروعات المعتمدة ميزانياتها للعام الحالى بما يفيد المواطنين ويحسن من مستواهم.

وأضاف أنه تم توريد ألف و 40 متر كابلات بالإضافة إلى عامود جهد متوسط بمبلغ 272 ألف جنيه وذلك لتغيير مسار خطوط الجهد الهوائية بكابلات أرضية بقريتى الوعاضلة وكردوس كما تم شراء سلم هيدروليكى بقرية أولاد إلياس بتكلفة قدرها 259 ألف جنية وتم شراء أيضا سيارة كسح لخدمة المركز بمبلغ 220 ألف جنية كما تم تطوير مجزرى صدفا وأولاد إلياس بمبلغ 256 ألف جنيه .

وأوضح رئيس مركز ومدينة صدفا أنه تم الانتهاء من الدور الثانى والثالث العلوى للمبنى الملحق للوحدة المحلية بصدفا وتم الانتهاء من تشطيبات المبنى بالكامل بمبلغ 700 ألف جنية كما تم عمل مظلات حديد وصاج للحملة الميكانيكية بصدفا بمبلغ 53 ألف جنية كما تم بناء الدور الأول والثانى العلوى والانتهاء من أعمال التشطيبات لمبنى الوحدة المحلية بالبربا بمبلغ 416 ألف جنية .

وأشار رئيس مركز ومدينة صدفا أنه تم شراء 6 ألاف لمبة موفرة متنوعة و850 دويل قلاووظ بمبلغ 306 ألف جنيه بالمدينة والقرى بالاضافة إلى توريد 124 عامود كهربائى بمبلغ 404 ألف جنيه.