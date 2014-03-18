بالفيديو : كيف تضعين غرّة مستعارة كسيرين وميريام فارس؟

في عالم الجمال والشعر هناك العديد من الصيحات المميّزة والغريبة التي تعجبنا كثيراً، لكن لا نعرف ما إذا كانت تليق بشكل وجهنا واسلوبنا أم لا.

ومن بين هذه الصيحات " غرّة الشعر" التي أدرجتها النجمات مؤخراً في قائمة موضة 2014 بعد ان أطلّت سيرين عبد النور بغرّة والأمر نفسه لميريام فارس وغيرهن من النجمات العرب والأجانب.

لهذا وقبل أن تقّصي شعرك جرّبي الغرّة المستعارة التي تعتمدها النجمات لتغيير أشكالهن من وقت إلى آخر.

إختصاصيّة الشعر والمكياج عبير حوراني تشرح لك في هذا الفيديو كيفيّة وضع هذه الغرّة " الإكستنشين" بأقل من دقيقة.

- اختاري غرّة قصيرة أو طويلة حسب شكل وجهك.

- اصبغي الغرّة من نفس لون شعرك.

- وبواسطة الملاقط الخاصة "بالإكستنشين" ثبّتي الغرّة.

- ستحصلين على إطلالة جديدة ومن دون أن تخاطري بقص شعرك.

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