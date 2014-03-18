ضبط متهم فى واقعة قتل ضابط ورقيب الشرطة بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط المتهم الرئيسى فى قتل الضابط محمود محمد حنفي -28 سنة- والرقيب سري ابراهيم عبد المجيد طايع -28 سنة- من قوة مباحث مركز ابو تشت علي اثر اصابتهما بطلقات ناريه مما ادي الي استشهادهما حال اشتراكهما فى حملة أمنية ضد مجموعة من الخارجين على القانون بقرية نجع الضوة غرب مدينة أبوتشت ، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط باقى المتهمين .

> كان اللواء محمد كمال مدير امن قنا قد تلقى اخطارا من العميد محمد عثمان مدير المباحث يفيد بضبط مصطفى قرني احمد علي وشهرته مصطفي عبادي -29 سنة- عاطل ، مواليد محافظه بني سويف ومقيم منطقه الشؤون دائره قسم قنا وله محل اقامه بقريه ابوحزام التابعة لمركز نجع حمادي وسبق اتهامه في 2 قضيه مخدرات ومحكوم عليه في 3 قضايا ” سكر وتبديد ومخدرات ” .

وتكثف من جهودها لضبط حازم جمال فؤاد رفاعي -28 سنة- سائق ومقيم قريه النجمة والحمران بمركز ابو تشت ، واحمد محمد غزالي -26 سنة- عامل وسبق اتهامة في 3 قضايا ، والمطلوب ضبطهم في واقعه المحضر رقم 669 اداري مركز فرشوط خطف واحتجاز كلا من هيدرا ناجى ابادير تاجر دواجن ، وايمن نصري سعدي سائق بالسيارة رقم 15187 نقل الأقصر حال تواجد المتهمين بمنزل المتهم الثالث.

وأسفرت التحقيقات مع المتهمين عن قيامهم بإطلاق سراح المختطفين بالطريق الزراعي الشرقي وضبط السيارة الخاصة بالمختطف الثاني.