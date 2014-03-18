افتتاح مزرعة للإنتاج الحيواني لمؤسسة مصر الخير بالوادي الجديد الخميس‎ المقبل

يقوم اللواء محمود خليفة محافظ الوادي الجديد يرافقة الدكتور على جمعة رئيس مجلس ادارة مؤسسة مصر الخير بافتتاح مزرعه الإنتاج الحيواني لمؤسسة مصر الخير ( شركه ارض الخير بالوادي الجديد ) وذلك يوم الخميس الموافق 20/3/2014 .

ويقول محافظ الوادى الجديد انه سوف يتم خلال الافتتاح تسليم عدد 50 عجلة عشار على المستحقين من أهل مدينه الخارجة وكذلك تنفيذ الدورة التدريبية الأولى على الموضوعات الفنية للإنتاج الحيواني والخاصة بمشروع تشغيل الشباب والتعرف على الموضوعات تخص بنك التنمية والائتمان الزراعي لتوفير فرص عمل للشباب من خلال مؤسسة مصر الخير .