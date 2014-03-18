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بعد القرم.. جمهورية “بريدنيستروفييه” فى مولدافيا تطلب الانضمام لروسيا

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بعد القرم.. جمهورية “بريدنيستروفييه” فى مولدافيا تطلب الانضمام لروسيا بعد القرم.. جمهورية “بريدنيستروفييه” فى مولدافيا تطلب الانضمام لروسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

 

تقدم برلمان جمهورية بريدنيستروفييه بجمهورية مولدافيا بطلب إلى البرلمان الروسى لتمكينه من الانضمام إلى روسيا بالطريقة القانونية بعد أن صوتت الغالبية الساحقة من السكان فى شبه جزيرة القرم لصالح عودة القرم إلى روسيا .

وذكرت وكالة أنباء “نوفوستى” الروسية اليوم الثلاثاء أن ميخائيل بورلا، رئيس برلمان جمهورية بريدنيستروفييه، وهى جمهورية معلنة من جانب واحد تقع فى شرق جمهورية مولدافيا السوفيتية السابقة، قدم طلبا إلى رئيس مجلس النواب الروسى سيرجى ناريشكين لتضمين القانون الروسى ذى الصلة بندا يتيح لجمهورية بريدنيستروفييه الانضمام إلى روسيا الاتحادية.

كان سكان شرق جمهورية مولدافيا ومعظمهم من أصل روسى قد أعلنوا استقلال إقليمهم إثر حل اتحاد الجمهوريات السوفيتية، وفى عام 2006 أجرت جمهورية بريدنيستروفييه استفتاء حول ما إذا كان إقليم بريدنيستروفييه سيبقى جمهورية مستقلة أو سينضم إلى روسيا، وآنذاك صوت 97.2 فى المائة من الناخبين لصالح الانضمام إلى روسيا. وقد أقر برلمان جمهورية بريدنيستروفييه فى القراءة الأولية قانونا بشأن الاعتراف بالتشريع الروسى كجزء من التشريع المحلى، وأصدر قرارا بتصنيف اللغة الروسية كلغة رسمية، ويحمل 200 ألف من سكان جمهورية بريدنيستروفييه الجنسية الروسية.

أ ش أ

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