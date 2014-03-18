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بالصور وزير التموين يتفقد المخابز فى زيارة لبورسعيد

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بالصور وزير التموين يتفقد المخابز فى زيارة لبورسعيد بالصور وزير التموين يتفقد المخابز فى زيارة لبورسعيد

 

بدأ الكتور خالد حنفي، وزير ،جولتة اثناء زيارته لورسعيد ،بتفقد مخابز بورسعيد ،حيث تفقد مخبر الكومبراتيف بحي الشرق و التقي بالمواطنين و اطمئن علي منظموة توزيع الخبز بالكروت الذكية و طريقة انتاج الخبز بالمخابز الالية دون أن يتدخل العامل بوضع يده في الدقيق .

كما زار مخبر السكة الحديد و استمع  لشكاوي المواطنين ،ورافقه في الزيارة اللواء سماح قنديل ،محافظ بورسعيد، و صفوت عمار ،مدير التموين .

و قال الوزير ،خلال الجولة ،أن ما يهمة هو المواطن و توفير المواد التموينية له وأن بورسعيد تتمتع برغيف خبز مميز، كما اشار الى أن الوزارة تسعي للتطوير دائما .

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