بالصور وزير التموين يتفقد المخابز فى زيارة لبورسعيد

بدأ الكتور خالد حنفي، وزير التموين ،جولتة اثناء زيارته لورسعيد ،بتفقد مخابز بورسعيد ،حيث تفقد مخبر الكومبراتيف بحي الشرق و التقي بالمواطنين و اطمئن علي منظموة توزيع الخبز بالكروت الذكية و طريقة انتاج الخبز بالمخابز الالية دون أن يتدخل العامل بوضع يده في الدقيق .

كما زار مخبر السكة الحديد و استمع لشكاوي المواطنين ،ورافقه في الزيارة اللواء سماح قنديل ،محافظ بورسعيد، و صفوت عمار ،مدير التموين .

و قال الوزير ،خلال الجولة ،أن ما يهمة هو المواطن و توفير المواد التموينية له وأن بورسعيد تتمتع برغيف خبز مميز، كما اشار الى أن الوزارة تسعي للتطوير دائما .