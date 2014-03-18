مقتل شخص في اشتباكات ببلدة (سيلوبي) بتركيا

لقي مواطن في بلدة سيلوبي التابعة لمحافظة شرناق بجنوبي تركيا مصرعه ، إثر اندلاع اشتباكات بين المواطنين وقوات الشرطة أثناء تفريقها المتظاهرين الذين نظموا مسيرة احتفالية بمناسبة عيد النيروز (الربيع).

وذكرت محطة (إن. تي. في.) الإخبارية التركية اليوم الثلاثاء أنه في نفس السياق ، تم تنظيم مسيرتين غير قانونيتين في مدينتي بطمان وماردين احتفالا بعيد النيروز ، ولكن اندلعت اشتباكات بسبب رفض قوات الشرطة تنظيم هذه المسيرات.

واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين الذين استخدموا قنابل المولوتوف والألعاب النارية ، وإستمرت المطاردات وسط الشوارع الرئيسية والفرعية في المدينتين.

أ ش أ