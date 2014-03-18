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مقتل شخص في اشتباكات ببلدة (سيلوبي) بتركيا

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مقتل شخص في اشتباكات ببلدة (سيلوبي) بتركيا مقتل شخص في اشتباكات ببلدة (سيلوبي) بتركيا

ارشيفية

لقي مواطن في بلدة سيلوبي التابعة لمحافظة شرناق بجنوبي تركيا مصرعه ، إثر اندلاع اشتباكات بين المواطنين وقوات الشرطة أثناء تفريقها المتظاهرين الذين نظموا مسيرة احتفالية بمناسبة عيد النيروز (الربيع).

وذكرت محطة (إن. تي. في.) التركية اليوم الثلاثاء أنه في نفس السياق ، تم تنظيم مسيرتين غير قانونيتين في مدينتي بطمان وماردين احتفالا بعيد النيروز ، ولكن اندلعت اشتباكات بسبب رفض قوات الشرطة تنظيم هذه المسيرات.

واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين الذين استخدموا قنابل المولوتوف والألعاب النارية ، وإستمرت المطاردات وسط الشوارع الرئيسية والفرعية في المدينتين.

 

أ ش أ

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