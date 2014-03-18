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ضبط 14 هاربا من تنفيذ أحكام بحملة أمنية مصغرة بالمطار

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ضبط 14 هاربا من تنفيذ أحكام بحملة أمنية مصغرة بالمطار ضبط 14 هاربا من تنفيذ أحكام بحملة أمنية مصغرة بالمطار

مطار القاهرة الدولى

نجحت مباحث مطار القاهرة الدولي في ضبط 14 هاربا من تنفيذ أحكام في قضايا مختلفة داخل صالات السفر والوصول وباكمنة المطار المنتشرة في مداخل ومخارج مبان الركاب وذلك خلال حملة مصغرة تم تنفيذها خلال الساعات القليلة الماضية , امر اللواء علاء الدين علي مدير أمن المطار باتخاذ الاجراءات القانونية مع المقبوض عليهم وتسليمهم الي مباحث تنفيذ الاحكام.

ذكر مصادر أمنية ان المباحث شنت حملة مصغرة خلال الساعات الماضية تمكنت من بط 14 هاربا من تنفيذ أحكام , كام قام اللواء علاء الدين علي مدير أمن المطار بتفقد الاكمنة وصالات السفر والوصول لملاحظة الحالة الامنية , وطالب الضباط والافراد بتوسيع دائرة الاشتباه والتواجد الامني المستمر داخل اروقة المطار , وطالب بتوجيه الحملات الامنية المستمرة خاصة في الاكمنة الامنية بالمطار لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام.

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