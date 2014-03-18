بالصور.. تأجيل النطق بالحكم في استئناف المتهمين بقتل الطفلة زينة ببورسعيد

أصدرت محكمة اسنئناف بورسعيد في جلستها اليوم تأجيل الاستئناف المقدم من محمودج كسبر 17 سنة و علاء جمعة 15 سنة الي يوم 25 يمارس الحالي في الحكم الصادر ضدهما من محكمة الطفل جنايات بورسعيد لقيامهما بالاعتداء و إلقاء الطفلة زينة ريحان من الدور الحدي عشر و صرعها .

تجمع أقارب و اهالي بورسعيد امام محكمة بورسعيد وسط اجراءات امنية غير مسبوقة اشرف عليها اللواء محمدالشرقاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بنفسه و تم فرض كردون امني حول محكمة بورسعيد و منعوا السيارات من الوصول اليها خوفا من محاولة تهريب المتهمين .

و قالت شيماء غزال والدة زينة لان أترك رسالتي بتغيير مواد القانون بالاعدام لكل من يقتل طفلاً عمدًا و مع سبق الاصرار و الترصد فالطفل و لن أترك دم ابنتي حتي اخر نفس في حياتي .

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