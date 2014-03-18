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بالصور.. تأجيل النطق بالحكم في استئناف المتهمين بقتل الطفلة زينة ببورسعيد

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بالصور.. تأجيل النطق بالحكم في استئناف المتهمين بقتل الطفلة زينة ببورسعيد بالصور.. تأجيل النطق بالحكم في استئناف المتهمين بقتل الطفلة زينة ببورسعيد

أصدرت محكمة اسنئناف بورسعيد في جلستها اليوم تأجيل الاستئناف المقدم من محمودج كسبر 17 سنة و علاء جمعة 15 سنة الي يوم 25 يمارس الحالي في الحكم الصادر ضدهما من محكمة الطفل جنايات بورسعيد لقيامهما بالاعتداء و إلقاء الطفلة زينة ريحان من الدور الحدي عشر و صرعها .

تجمع أقارب و اهالي بورسعيد امام محكمة بورسعيد وسط اجراءات امنية غير مسبوقة اشرف عليها اللواء محمدالشرقاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بنفسه و تم فرض كردون امني حول محكمة بورسعيد و منعوا السيارات من الوصول اليها خوفا من محاولة تهريب المتهمين .

و قالت شيماء غزال والدة زينة لان أترك رسالتي بتغيير مواد القانون بالاعدام لكل من يقتل طفلاً عمدًا و مع سبق الاصرار و الترصد فالطفل و لن أترك دم ابنتي حتي اخر نفس في حياتي .
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