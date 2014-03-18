مصرع وإصابة 13 في حادث مروري بالمنيا‎

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا علي طريق الجيش انقلاب سيارة ميكروباص كانت في طريقها الي محافظة اسيوط وقد أسفر الحادث عن مصرع سائق وطالب وإصابة 11 شخص اخرين.

تلقي اللواء أسامة متولي مدير امن المنيا إخطارا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي يفيد انقلاب السيارة رقم 15504 أجرة عند بوابة الرسوم علي طريق الجيش بالصحراوي الغربي ونتج عنه مصرع كلا من محمود أبو المجد حمدي -30 سنه- سائق من سوهاج والحسيني محمد احمد طالب من قنا ، فيما أصيب 11 شخص أخرين.

تم نقل الجثث والمصابين الي المستشفي العام وتبين من الفحص ان السرعة الزائدة تسببت في انفجار أحد إطارات السيارة وادي الي وقوع الحادث ، وتحرر عنها المحضر اللازم وتباشر النيابه التحقيق.