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تخصيص 50 مليون جنيه لتطوير قطاع الصحة بدمياط

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تخصيص 50 مليون جنيه لتطوير قطاع الصحة بدمياط تخصيص 50 مليون جنيه لتطوير قطاع الصحة بدمياط

 

أكد اللواء محمد عبد اللطيف منصور، محافظ دمياط، بأن مشروعات دعم وتنمية مستشفيات دمياط تحظى بأولوية أولي ،حيث تم إعادة تأهيل مستشفى الرمد بدمياط وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية ووسائل العزل الصحي بإجمالي 3 مليون جنيه تطوير و 2 مليون جنيه للأجهزة .

كما تجري أعمال تجهيز المستشفى التخصصي بأقسامه المختلفة العناية المركزة والفندقية ودعم باقي الأقسام بالأجهزة الطبية كجهاز الرنين المغناطيسي وتوريد أجهزة جديدة لقسم جراحة المخ والأعصاب وجراحة جديدة للأطراف الأوعية الدموية بالقسم مواءمة مع بيئة العمل بدمياط ،وذلك بإجمالي 17 مليون جنيه للتطوير و16 مليون جنيه للتجهيزات .

وكما سيتم تطوير مستشفى كفر سعد المركزي بإجمالي 1.5 مليون جنيه وتوريد جهاز أشعة مقطعية وكذلك إستكمال مستشفى الصحة النفسية بدمياط الجديدة سعة 200 سرير باعتماد مالي مبدئي 2.5 مليون جنيه والذي سوف يحقق نقلة نوعية في قطاع الصحة النفسية بدمياط والمحافظات المجاورة وكذلك تطوير وتجهيز المعمل المشترك بدمياط ب 4 مليون جنيه للتطوير و 3 مليون جنيه للأجهزة للحصول على أعلى مستويات الجودة .
> كما أشار المحافظ، بأن المحافظة لا تتوانى عن دعم ومتابعة احتياجات المواطنين فيما يخص قطاع الصحة بدمياط والتي تشمل كافة المراكز والمدن والقرى بالمحافظة .

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