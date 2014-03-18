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“الأطباء” تهدد بالاستقالات الجماعية ردا على “مماطلة” الحكومة لمطالبها

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“الأطباء” تهدد بالاستقالات الجماعية ردا على “مماطلة” الحكومة لمطالبها “الأطباء” تهدد بالاستقالات الجماعية ردا على “مماطلة” الحكومة لمطالبها

أرشيفية

هددت نقابة الأطباء بالتصعيد ضد بالاستقالات الجماعية المسببة لوزارة الصحة، ردًا على ما وصفته بالتعامل غير اللائق من الحكومة حول أزمة الأطباء.

وقالت نقابة الأطباء إنها تابعت نتائج اجتماع لجنة الإضراب المشكلة بقرار الجمعية العمومية مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء معربة عن استيائها مما وصفته بتعامل الحكومة مع ملف مطالب الأطباء.

وأكدت النقابة – في بيان لها اليوم – أن الحكومة تلجأ إلى التسويف والمماطلة في الاستجابة لمطالب المهن الطبية المشروعة، مضيفة: “مازالت الحكومة تتبع منهج لم يتغير منذ سنوات رغم تعاقب الحكومات والأنظمة”.

وذكر البيان “الثورات قامت تباعا من أجل مطالب واضحة على رأسها العدالة الاجتماعية، وأن حديث رئيس الوزراء عن كون مهنة الطب مهنه سامية كان يجب أن يتبعه تعامل مع مشكلات المهنة السامية بمزيد من الاهتمام والتقدير وليس بالتجاهل الذى يدفع الأمور نحو مزيد من التعقيد”.

وتساءل البيان: “لماذا لم يتم إقرار الجانب المهنى للكادر والذى ينظم عمل الفريق الطبى داخل مستشفيات وزارة الصحة ولا يكلف الدولة أى أعباء ماليه؟ إذا كانت الدولة جادة فى اثبات حسن النوايا وبدء خطوات فعليه لإصلاح المنظومة الصحية”.

وأوضح البيان أن اعادة توزيع بند الأجور فقط داخل وزاره الصحة يكفى لتمويل كادر الأطباء أو بأقل تقدير 70 % من قيمته وطالب بإعلان ميزانيه ديوان عام الوزارة عن الأشهر الماضية، منتقداً حديث الحكومة عن ضعف موارد الدولة، واصفاً إياه بالمبرر غير المنطقي لتأجيل مطالب الأطباء والصحة فى الوقت الذى تنفق فيه الدولة ببذخ على قطاعات أخرى- وفقا لتأكيده-.

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