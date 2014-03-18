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فيلم “فتاة المصنع” بدور العرض السينمائى غداً

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فيلم “فتاة المصنع” بدور العرض السينمائى غداً فيلم “فتاة المصنع” بدور العرض السينمائى غداً

صورة أرشيفية

يبدأ غداً الأربعاء الموافق 19 مارس 2014 بعرض الفيلم السينمائى “فتاة المصنع “فى دور العرض السينمائية ،وقد أقيم مساء السبت العرض الخاص للفيلم بحضور الأعلامية لميس الحديدى، الأعلامى يسري فودة، والمخرج عمرو سلامة، والمخرج هادي الباجوري، والسيناريست تامر حبيب، والفنان عمرو يوسف، كندة علوش، هاني سلامة، خالد أبو النجا.

الفيلم بطولة ياسمين رئيس ،هانى عادل ، إخراج محمد خان قصة وسيناريو وحوار وسام سليمان وهذا يعتبر ثالث عمل يجمع بين كل من محمد خان وووسام سليمان بعد بنات وسط البلد ،وفى شقة الجديدة ،وقد أخذ منها تحضير ذلك الفيلم لمدة عامين كما اخذ من محمد خان تحضيره  خمس سنوات.

وتدور أحداث فتاة المصنع، حول هيام، وهي فتاة في الواحد والعشرين ربيعًا، تعمل بحيها الفقير في مصنع ملابس، تتفتح مشاعرها بانجذابها لتجربة حب تعيشها كرحلة ومغامرة بدون أن تدري أنها تقف وحيدة أمام مجتمع يخاف من الحب وهى تمثل نموذجا لما يعانيه المجتمع من ممارسة القهر على أفراده، فكل شخص يمارس قهرا على الآخر لأنه يعانى من أزمة ما، وبالتالى نجد مجتمعا مقهورا بأكمله «فالمجتمع بيطلع مرارته على بعض».

يذكر أن فيلم «فتاة المصنع» تم عرضه على هامش مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية، وشارك بمهرجان دبى السينمائي الدولي في دورته الأخيرة، وحصلت الفنانة ياسمين رئيس جائزة أفضل ممثلة عن دورها بالفيلم.

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