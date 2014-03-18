البريطانية كايت وينسليت تحصل على نجمة على رصيف الفن في هوليوود

حصلت الممثلة البريطانية كايت وينسليت على النجمة رقم 2520 على جادة “هوليوود بولفارد” الشهيرة بعد ساعات قليلة على هزة ضربت لوس انجليس وفاجأت الممثلة وهي تهتم بمولودها الجديد.

واوضحت الممثلة البريطانية بطلة فيلم “تايتانيك” امام معجبيها مبتسمة انها كانت تستعد “لارضاع” ابنها عندما وقعت الهزة الأرضية التي بلغت قوتها 4,4 درجات على مقياس ريختر.

وقد شعر السكان بالهزة بقوة في كل ارجاء المدينة لكنها مل تلحق اي اضرار. واضافت الممثلة البالغة 38 عاما التي انجبت طفلها الثالث في ديسمبر الماضي،”لا اخفي عليكم اني خفت”.

لكنها طبقت التعليمات التي ينبغي اتباعها عند وقوع هزة موضحة “لقد اسرعت للوقوف تحت اطار باب” بانتظار ان تمر الهزة.

وقد قام المستشار البلدي لهوليوود ميتش اوفاريل بتعليق ساخر عن الهزة عند تقديمه النجمة بقوله ان “ارض لوس انجليس هزت بالمعنى الحقيقي للكلمة بانتظار نجمة كايت وينسليت”.

وفازت كاي وينسليت باوسكار افضل ممثلة العام 2009 عن دورها في فيلم “ذي ريدر” وقد عرفها الجمهور خصوصا في فيلم “تايتانيك” (198) لجيمس كامرون الذي شاركها بطولته ليوناردو دي كابريو.

ويبدأ الجمعة عرض فيلمها الاخير “دايفرجنت” الذي تقوم فيه بدور امرأة متعطشة الى السلطة.

وقد تزوجت الممثلة العام الماضي من نيد روكندرول وهو ابن شقيقة رجل الاعمال البريطاني ريتشادر برانسون، الذي يعمل في شركة “فيرجين غالاكتيك” المتخصصة بالسياحة الفضائية.

والى جانب المولود الجديد للممثلة ابنة تدعى ميا هوني من زوجها الاول جيم ثريبلتون، وجو الفي وهو ابنها من المخرج البريطاني سام منديس.