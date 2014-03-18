1.4 مليار درهم لتطوير الكهرباء والماء

كشف معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء انه تم رصد مليار و470 مليون درهم من أجل تطوير قطاعي الماء والكهرباء في مختلف مناطق الدولة، كما كشف عن إنشاء محطتي توزيع رئيسيتين في أم القيوين ورأس الخيمة، بكلفة 180 مليون درهم، منها 80 مليون درهم لمحطة ام القيوين ، والمتوقع إنجازهما خلال شهر أكتوبر المقبل، ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه عدداً من مشاريع الكهرباء والماء التي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في إمارة رأس الخيمة وأم القيوين.

أفضل الخدمات

وقال معالي وزير الطاقة إن الوزارة تسعى جاهدة لتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين من خلال مشاريعها الحيوية التي تنفذها باستمرار في مختلف إمارات الدولة، مؤكداً إنه لا توجد لدى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء قوائم انتظار لمبان تجارية في أم القيوين، فجميعها تمت الموافقة عليها بتزويدها خدمة الكهرباء والماء ، جاء ذلك خلال تفقده أمس محطة توزيع الكهرباء في منطقة أم الثعوب بأم القيوين، التي وصلت نسبة إنجازها 25%، وتبلغ طاقتها 132 ك/ط، بتكلفة حوالي 80 مليون درهم.

لافتا الى ان المحطة ستغطي احتياجات الإمارة مستقبلاً وسيتم تزويدها بالطاقة من أبوظبي بواسطة كابلات أرضية، كما أن العمل جار على إنشاء محطة كهرباء مماثلة في رأس الخيمة بتكلفة 100 مليون درهم، وتقع في منطقة دهان .

وقال معالي وزير الطاقة، ان هذه المشاريع الحيوية ستواكب التطور العمراني والحضاري الذي تشهده الامارات وستساهم بشكل كبير في جذب المستثمرين وستشجع المواطنين على إيجاد فرص استثمارية جديدة، لافتاً إلى إن الوزارة لا تريد أن تنقطع خدماتها عن الجمهور، وستستمر في تقديمها وتطويرها للأفضل .

مشيدا معاليه بتوجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، في توفير الحياة الكريمة والرفاهية للمواطنين والمقيمين في الدولة، والسعي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين على جميع المستويات ولا سيما في توفير التيار الكهربائي وامدادات المياه .

محطات تحلية

وفي رأس الخيمة زار معاليه مشروع إنشاء وإنجاز محطة تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي (RO) والتي يجري تنفيذها في غليلة بإمارة رأس الخيمة، وتبلغ قدرة إنتاج هذه المحطة 15 مليون جالون مياه يومياً وبتكلفة تبلغ 325 مليون درهم وتُعتَبَر هذه المحطة من أكبر محطات التحلية التي أنشأتها الهيئة والتي ستزيد في كميات المياه العذبة التي تُغَذي مناطق مختلفة في إمارة رأس الخيمة ومن المتوقع البدء في إنتاج المياه اعتباراً من شهر يوليو القادم واستلام المحطة بكامل طاقتها في نوفمبر 2014.

كما تفقد معاليه مشروع إنشاء محطة ضخ مياه في محطة غليلة، وتبلغ قدرة محطة الضخ 33 مليون جالون مياه يومياً بحيث تكفي لضخ مياه التحلية التي سيتم إنتاجها من محطة غليلة وأية توسعات مستقبلية في محطات التحلية في نفس الموقع.

وبالإضافة إلى محطة الضخ يجري إنشاء خزانات مياه من الخرسانة المسلحة عدد (2) بسعة تخزينية لكل منها 10 ملايين جالون مياه وبتكلفة إجمالية قدرها 73 مليون درهم ومن المتوقع استلام المشروع في شهر يونيو 2014.

ومن شأن إنجاز هذا المشروع المتكامل نقل إنتاج محطة التحلية 15 مليون جالون مياه يومياً إلى مراكز توزيع المياه في البريرات وخزانات توزيع المياه الجديدة في الرمس وسهوات ووادي شعم، وذلك من خلال منظومة من خطوط النقل بأقطار 1200 ملم و1000 ملم جاري تنفيذها حالياً من خلال مشاريع أخرى والتي من المتوقع استلامها خلال شهر يونيو 2014، ويوفر المشروع تخزينا استراتيجيا يؤمن احتياجات المستهلكين لفترة 48 ساعة. ويغذي المشروع المناطق الشمالية من إمارة رأس الخيمة بمناطق الرمس وغليلة وشعم بالإضافة إلى المدينة وجلفار وما حولها.

سهيل المزروعي: رفع التعرفة الشهرية على غير الملتزمين بترشيد الاستهلاك

أكد معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن الهيئة سترفع التعرفة الشهرية على جميع الفئات من مواطنين ومقيمين في حال عدم التزامهم بترشيد الاستهلاك في الكهرباء، مؤكداً إن الإمارات تخسر حالياً الكثير من المبالغ نتيجة السلوكيات الخاطئة من بعض الأفراد في استخدام الكهرباء الامر الذي يسبب هدرا كبيرا في الطاقة .

مبينا ان الوزارة وضعت خططا مستقبلية للحفاظ على الطاقة للأجيال المقبلة، من ضمنها منع بيع المصابيح العادية في أسواق الدولة ، والاعتماد على المصابيح ( إل سي دي ) لتوفير الطاقة، كما ستضع اشتراطات جديدة للبناء بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه وهيئة الإمارات للمواصفات بهدف التقليل من إهدار الطاقة في المباني واستخدامها عند الحاجة، لافتا الى ان الوزارة اطلقت حملة ترشيد للاستهلاك الكهربائي والمائي على مختلف المؤسسات التعليمية والحكومية في الدولة.

ونفذت زيارات ميدانية قدمت من خلالها الإرشادات والنصائح في كيفية توفير الكهرباء والماء، موضحا أن الطاقة متوفرة لدى الهيئة وبإمكانها توصيل الخدمة لأعمدة الإنارة التي لا تعمل في منطقة السلمة بأم القيوين في اقرب وقت ساعة تقديم الطلب، ولكن حتى الآن لم تتقدم أي جهة حكومية في الإمارة بموافقتها بتحمل دفع فواتير الكهرباء الشهرية .

مشاريع مائية

واضاف معالي وزير الطاقة ان الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تعمل جاهدة في مشاريع المياه في المناطق الشمالية، منها ام القيوين، حيث رصدت الهيئة 300 مليون درهم لإعادة وتأهيل البنية التحتية للمياه ، كما عملت على تحسين شبكة المياه وتم استبدال خطوط قديمة بأخرى حديثة بحوالي 200 كيلومتر ، لافتا الى انه خلال 10 ايام سيتم ربط خط مياه ابوظبي الفجيرة والذيد وفلج المعلا ومنطقة الابرق ، اضافة الى تشغيل الخط الرئيس لشبكة المياه في اقل من شهر الامر الذي يؤدي الى توفير المياه لكافة انحاء الامارة ، كما سيقضي على القطوعات في المياه .

واضاف المزروعي أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بعد استلامها لدائرة المياه المحلية في أم القيوين منذ العام 2011 وضعت خطة زمنية لوضع حلول جذرية للمياه في أم القيوين ، حيث تم استبدال 90 % من شبكة الخطوط القديمة .

لافتا الى انه خلال الفترة المقبلة سيتم تحسين شبكة المياه في الامارة من حيث الصيانة واستبدال الخطوط المهترئة كافة بأخرى جديدة من الحديد المرن ، وأن التنفيذ في اعمال الصيانة واستبدال الخطوط القديمة بجديدة جار العمل فيه وفق المواعيد المضروبة ، مبينا في الوقت ذاته أن هناك شركة تعمل على توصيل المياه من خط الفجيرة الى داخل أم القيوين من اجل توفير المياه والقضاء على القطوعات المستمرة والتي يعاني منها سكان الامارة في مناطق متفرقة منها .

مشاريع جديدة

وقال معالي وزير الطاقة ان هناك مشاريع جديدة لتوفير المياه في ام القيوين منها ما اكتمل واخرى جار العمل فيها ، منها مشروع شبكة النقل الرئيسية بخطوط 600 و800 ملم وبطول 32 كيلو مترا وبتكلفة تقدر ب 62 مليون درهم ، اضافة الى مشروع خطوط توزيع الشعبية البيضاء ومنطقة السلمة بأطوال 35 كيلو مترا وبتكلفة اجمالية 22 مليونا و500 الف درهم ، ومشروع خطوط توزيع شعبية الحمراء بأطوال 55 كيلو مترا بأقطار تتراوح ما بين 160 200 ملم وتكلفة تقدر ب 16 مليون درهم ، لافتا إلى اننا نهدف الى تحقيق التوازن المائي بعيد المدى بين الموارد المائية المتاحة والطلب عليها خلال السنوات المقبلة و تفعيل إجراءات المحافظة على الماء وترشيد استعماله في جميع القطاعات ، وكذلك تعزيز إجراءات الرقابة للحد من الإسراف والهدر .

نزول للميدان

قال سهيل المزروعي: إن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وجه الوزراء والمسؤولين في جميع الدوائر الحكومية بضرورة النزول للميدان ومتابعة احتياجات المواطنين عن قرب وتذليلها ، اضافة الى متابعة المشاريع الحيوية التي يجري تنفيذها، مبينا أن الزيارة تأتي من أجل توجيه المقاولين بسرعة إنجاز مشاريع الوزارة، حتى تتمكن من تلبية احتياجات المستهلكين كانوا أفرادا أو مؤسسات حكومية وخاصة، لافتاً إلى إن الموافقة على طلبات الحصول على خدمة الكهرباء والماء للمباني التجارية كانت في السابق تستغرق من 3 أشهر إلى سنة، إلا إنه بعد الانتهاء من المشاريع الجديدة لن ينتظر مقدم الطلب كثيراً وسيقبل طلبه بغض النظر عن شهادة الانجاز .