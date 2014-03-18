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بالصور .. ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص وسلع مجهولة المصدر بسوهاج‎

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بالصور .. ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص وسلع مجهولة المصدر بسوهاج‎ بالصور .. ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص وسلع مجهولة المصدر بسوهاج‎

مخزن مواد غذائية بدون ترخيص وسلع مجهولة المصدر بسوهاج

تمكنت مباحث بسوهاج من ضبط صاحب مخزن مواد غذائية لإدارته مخزن بدون ترخيص وتجميع سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وإعـادة طرحها فـي الأسواق بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر .

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من ضباط إدارة مباحث التموين يفيد وردت معلومات أكدتها التحريات السرية تفيد قيام أيمن فؤاد سدراك سليمان -45 سنة- صاحب مخزن مواد غذائية بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر –ويقيم دائرة قسم أول سوهاج بإدارة المخزن بدون ترخيص وتجميع سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وإعـادة طرحها فـي الأسواق بعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية محققاً من وراء ذلك مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية المنظمة فـي هذا الشأن .

عقب تقنين الإجراءات00 قامت مأموريـة من ضباط إدارة مباحث التموين إستهدفت المذكور حيث تم ضبطه وبحيازته الآتي  ” 29″ كرتونه فنكوش كل كرتونه تحتوي علي “48″ علبة بإجمالي “104.400″ قطعة فنكوش مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي .

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح  ، تم التحفظ علي المضبوطات .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين وجاري العرض علي النيابة العامة .

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