مصرع ربة منزل صدمته دراجة بخارية بجرجا بسوهاج‎

لقيت ربة منزل مصرعها ، اثر اصتدامها بدراجة بخارية وفرت هاربه بناحية الزواتنة القبلية بمركز جرجا.

> كان اللواءإبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة جرجا ، يفيد بوصول رضا أحمد سليمان ،40 سنة ،ربة منزل ، تقيم الزواتنة القبلية دائرة المركز ، إلي المستشفي المركزي جثة هامدة إدعاء حادث دراجة بخارية .

> بالأنتقال والفحص وسؤال عم المتوفاة ،عبد الراضي سليمان أبو العلا ،58 سنة ،عامل، ويقيم بذات الناحية ، قرر انه أثناء تواجد المذكورة أمام منزلها بذات الناحية أصطدمت بها دراجة بخارية ” توك توك ” بدون لوحات معدنية لا يعلم قائدها وفرت هاربة ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي ،أفاد مفتش الصحة بأن سبب الوفاة نتيجة كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالرأس والأنف والأذن والفم وهبوط حاد بالدورة الدموية أثر الأصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية .

> كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وتحديد وضبط الدراجة البخارية وقائدها ،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2695 جنح المركز لسنة 2014 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .