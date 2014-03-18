مصدر عسكري : أمريكا تُعرقل وصول 10 طائرات “أباتشي” إلى مصر

قال مصدر عسكري إن المروحيات العسكرية المصرية والقوات على الأرض تمكنت من الحد من خطر الإرهابيين بسيناء، إلا أن الحرب ما زالت طويلة، ولذلك نحن في حاجة لـ(الأباتشي)، التي حققت في السنوات الأخيرة نجاحًا في ملاحقة متشددين بمناطق وعرة، كأفغانستان والعراق .

وتابع المصدر في تصريحاته لجريدة “الشرق الأوسط” الولايات المتحدة الأميركية علقت جانبًا من مساعداتها الاقتصادية والعسكرية للقاهرة عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وتابع قائلا عن سبب الاستياء من الولايات المتحدة: الموضوع يخص صفقة تتكون من عشر طائرات (أباتشي) لمساعدة القوات الأمنية في محاربة الإرهاب، لكن، وبدلا من إتمام بنود الصفقة، تدخل البيت الأبيض وعرقل وصولها لمصر، مضيفًا أنه استقى هذه المعلومات مما قال إنها «إفادة مفصلة» وردت من واشنطن بشكل غير رسمي لمسؤولين بالقاهرة، يوم الجمعة الماضي.

وأضاف أن مصر في حاجة للطائرات العشر.. بعض القادة في الجيش الأميركي عضدوا هذا الطلب، لأن الهدف منه معروف؛ محاربة الإرهاب الذي يستهدف بالدرجة الأولى المدنيين والسياح وقوات الأمن، خاصة في سيناء، مشيرًا إلى أنه «رغم موقف (البنتاغون) الإيجابي، فإن المعلومات التي لدينا هي أن البيت الأبيض عرقل إرسال هذه الطائرات للقاهرة».

وذكرت الشرق الأوسط أن مدير مكتب التعاون الدولي العسكري الأميركي، الذي كان موجودا في مصر منذ عدة أيام، غادر القاهرة، أول من أمس، متوجها إلى بلاده، وأن المصريين أخطروه بموضوع تأخر الـ(أباتشي) ، بينما غادر مصر أيضا، يوم أمس، ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي السابق، مختتما زيارة استمرت ثلاثة أيام للقاهرة، التي وصل إليها قادما من الإمارات. ولم تخرج أي تفاصيل عن طبيعة زيارته. وكان تشيني وزيرا للدفاع في حرب الخليج عام 1991.