المدينة تستقبل مطلع الربيع بحفاوة الزهور

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، تعلن أمانة المدينة مساء اليوم فعاليات مهرجان الزهور والحدائق الرابع في حديقة الملك فهد المركزية.

وأوضح أمين منطقة المدينة الدكتور خالد طاهر أن فعاليات المهرجان التي تتكرر مع مطلع فصل الربيع كل عام، تشهد حضور آلاف المواطنين وخصوصاً من العائلات والأطفال الذين يحبون مشاهدة الزهور والتعرف على أنواعها. وأوضح مدير الإدارة العامة للحدائق والتجميل في الأمانة المهندس حمزة خوش حال، أن الاستعدادات للمهرجان الرابع للزهور تضمنت تجهيز وزراعة 7.5 ملايين زهرة من أنواع مختلفة من الحوليات، منوهاً إلى تخصيص كمية من الأسمدة العضوية والمركبة ومحسنات التربة للمهرجان.

لفت المهندس خوش حال، إلى أن المهرجان اتخذ هذا العام شعار "أروع الأفكار من أبسط الأشياء"، كسمة وتطبيق لمبدأ التدوير البيئي، إذ جرى تخصيص سبعة أطنان من المواد المنتهية لإعادة تدويرها بطريقة آمنة والاستفادة منها فيما يخدم البيئة من ناحية المحافظة على قالب الإبداع والابتكار في المفهوم العام وتقديم الرسالة للمجتمع وتوعية الأسر والنشء بمفهوم التدوير البيئي وغرس مبدأ التحوير والاستفادة والمحافظة على البيئة.