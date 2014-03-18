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“جويلي” يُحيان حفل مهرجان السينما الإفريقية بالأقصر

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“جويلي” يُحيان حفل مهرجان السينما الإفريقية بالأقصر “جويلي” يُحيان حفل مهرجان السينما الإفريقية بالأقصر

 مهرجان السينما الافريقى بالأقصر

زار شباب السينمائيين المشاركين في ورشة صناعة الفيلم التي يشرف عليها المخرج الأثيوبي العالمي هايلي جريما منطقة البر الغربي بالأقصر، وقاموا بجولة في بعض المقابر الأثرية وأمام تمثالي ممنون .

وأعرب شباب السينمائيين الأفارقة عن سعادتهم بزيارة مدينة ذات تاريخ عريق مثل مدينة الأقصر، مؤكدين أنهم سمعوا عنها كثيرا لكن ما رأوه على أرض الواقع كان خياليا .

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يكرم هذا العام النجم المصري محمود عبدالعزيز، والنجم العالمي داني جلوفر، والمخرج الغيني فلورا جوميز.

يحيي حفل الافتتاح الأخوين جويلي “محمد فؤاد و هاني فؤاد” من أبناء الأقصر.

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