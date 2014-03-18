مثول 8 متهمين جدد في كارثة سيول جدة

بدأت محكمة جدة الإدارية أمس الاثنين محاكمة 8 متهمين جدد في قضية التلاعب بمشاريع الصرف الصحي التي كشفت على خلفية كارثة سيول جدة، ليصل عدد المدعى عليهم في هذه القضية 14 شخصاً بالإضافة إلى مسؤول كبير في مديرية المياه والصرف الصحي بمنطقة مكة المكرمة.

وكانت القضية قد أعيدت للدائرة الجزائية في المحكمة بعد إرجاعها إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاكتشاف أكثر من ثمانية متهمين لم يتم التحقيق معهم سابقاً، وشهدت جلسة الأمس عدم حضور المتهم الرابع عشر وتخلفه عن الجلسات السابقة، ما دفع برئيس الدائرة طلب إحضاره بالقوة الجبرية للجلسة القادمة التي تم تحديد موعداً لها منتصف الشهر القادم.

وقدم عدد من المتهمين مذكرات للرد على لائحة الاتهامات واكتفى آخرون بما قدموه في الجلسات السابقة، فيما قدم ممثل الادعاء مذكرة رداً على مذكرات سابقة قدمت من قبل المدعى عليهم.

وجاء في لائحة الاتهام في القضية التي تم كشفها على خلفية كارثة سيول جدة، التلاعب في مشاريع الصرف الصحي من خلال تقديم رشاوى لمسؤول في مشاريع الصرف، بعد رصد المبالغ والسيارات التي سبق وأن تم الاعتراف بها من قبل المتهمين خلال التحقيقات الأولية ومن ضمنها 630 ألف ريال وعدد من السيارات وحاسب آلي تم تقديمها من قبل رجال أعمال ومن مندوبي شركات كبيرة ومعروفة كانت متعاقدة لتنفيذ هذه المشاريع.