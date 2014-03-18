«تذاكر الطيران» ارتفعت والخدمات أقل من طموح المسافرين

جدة، أدار الندوة سالم مريشيد - سعد بن عبدالله

يشتكي الكثير من المواطنين والمقيمين من سلبية خدمات السفر عبر مطارات المملكة، ويتضح ذلك من صعوبة الحصول على حجز مُسبق إلى بعض المناطق، على الرغم من تطور بعض الخدمات إلكترونياً، كذلك يوجد استياء من ارتفاع أسعار التذاكر، والتي تُعد مُكلفة إذا ما قورنت بالدول المجاورة، مما يتطلب تحرير الأسعار عبر التوسع في منح الرخص لشركات طيران أُخرى، وهو ما يفتح المجال للمسافر لاختيار ما يُناسبه مادياً، إلى جانب أهمية إعتماد "خصخصة" القطاع؛ لأن المنافسة لن تتحقق في ظل الإدارة الحكومية التي حاولت جاهدة كسب رضى المُستهلك لكن دون فائدة.

نحتاج إلى اعتماد «خصخصة» قطاع النقل لأن المنافسة لن تتحقق في ظل الإدارة الحكومية

وطرح مختصون وأكاديميون رؤىً وأفكاراً تطويرية تتناول "اقتصاديات الطيران"، حيث أستعرضوا واقع السوق المحلي، ومستجدات النقل الجوي واستشرفوا تأثير دخول شركات طيران إقليمية إلى سوق النقل المحلي وانعكاسه على قطاع السفر، وأجمعوا على الطلب المتنامي على النقل الجوي الذي يمثل سوقاً واعداً قياساً على النمو الاقتصادي والمستوى المعيشي للفرد في المملكة.

وكشفت "ندوة الثلاثاء" عدة حلول مقترحة للارتقاء بخدمات النقل الجوي وتحقيق فرص العدالة الاجتماعية من خلال تأمين خدمات النقل الجوي لكافة السكان في مختلف مدن المملكة، حيث انتقد المشاركون توقف المملكة عند بعض المحطات كونها تحظى بدعم حكومي كبير يلزمها توفير خدماتها لكافة أبناء الوطن في مختلف المدن، متطلعين إلى توسع هيئة الطيران في منح مزيد من التراخيص للشركات المؤهلة التي ترغب الدخول إلى سوق المملكة.

تحصيل رسوم

في البداية قال "عادل عبده": إن تأثير أسعار التذاكر على حركة النقل الجوي، خاصةً في ظل الظروف المالية الصعبة لشريحة كبيرة من المجتمع يأخذ منحنيين؛ أن تلك الأسعار قياساً إلى دول مجاورة تُعد مرتفعة، في حين أنها تعد غير مربحة للناقل قياساً بالتكلفة التشغيلية، التي تعد باهظة لارتفاع كثير من أدوات التشغيل وانعكاسها على سعر التذكرة.

واتفق "د. سالم باعجاجه" مع الرأي الذي يرى منطقية أسعار التذاكر الداخلية، لكنه يأخذ على الخطوط السعودية لجوءها إلى زيادة إيراداتها بطرق أخرى، فحين لم تتمكن من رفع أسعار التذاكر عملت على تحصيل الرسوم من الركاب بطريقة أخرى ومن دون وجه حق، مما زاد العبء على العميل، ومن ذلك رسوم تغيير وإلغاء الحجز حتى لو تم قبل موعد الرحلة بفترة كافية، والذي يصل إلى (25%) من قيمة التذكرة وهو مبلغ كبير جداً، مضيفاً أن حقوق المستهلك ضائعة في هذه الحالة -حسب وجهة نظره-.

الطلب العالي على المدن الرئيسة ومواسم الحج والعمرة والسياحة يفرض تنويع الخيارات

غياب الشفافية أدى إلى عدم وجود تقارير تكشف الخلل وبالتالي إعاقة تطور النقل الجوي

وأشار "خالد العمودي" إلى تطور التقنية في إصدار التذاكر الذي سيلغي التذاكر الورقية والاكتفاء بالتذاكر الألكترونية، مبيناً أن تحرير الأسعار وبالتالي انخفاضها سيتحقق بالمنافسة عبر التوسع في منح رخص لشركات طيران تجاري، خاصةً في ظل الطلب العالي على رحلات المدن الرئيسة، وكذلك مواسم الحج والعمرة والسياحة وغيرها من المناسبات.

خطأ منهجي

وخالف "د. محسن النجار" الآراء بقوله: إن هناك خطأ منهجيا لدى الخطوط السعودية حين تلجأ إلى تبرير زيادة أسعار التذاكر بالمقارنة مع أسعار شركات طيران في دول أخرى، مضيفاً أنه أُجريت دراسة على عقد مقارنة بين مسافة معينة، وكمثال بين الرياض وجدة، ثم احتُسب عدد الكيلومترات وسعر التذكرة لنفس المسافة في دولة أخرى، فكانت النتيجة فارق سعر للتذكرة يصل إلى ثلاثة أضعاف، لذلك المقارنة ظالمة وغير منطقية؛ لأن الظروف والمعطيات مختلفة تماماً، مؤكداً على أن مثل تلك المقارنات خطأ كبير وتُبنى عليه نتائج خاطئة، وفي النهاية يكون االقرار غير مفيد، مشيراً إلى أن النقل المحلي كمثال في الخطوط السعودية حين تهبط الطائرة

للأسف التكاليف التشغيلية الناشئة عن خلل العمل الإداري ترفع أسعار التذاكر

في مطار الملك عبدالعزيز في جدة أو مطار الملك خالد في الرياض لا يمكن مقارنة تكاليف هبوطها بمطار هيثرو أو مطار ميونخ، الأمر الآخر وهو الأهم الضرائب التي تصل أحياناً إلى قرابة (50%) من قيمة التذكرة، وهناك أمر آخر قد يمثل عبء على شركات الطيران الحكومية حين يستقطع مبالغ ليست بسيطة من ميزانيات الطيران التجاري للترويج والإعلان، بينما هنا في المملكة يحتاج الراكب إلى واسطة حتى يحظى بمقعد، ذاكراً أن هناك جانبا مُختصا بالحمولة، حيث تجد غالب رحلات الخطوط السعودية تقلع بنسبة أشغال عالية، وهذا يمثل جانب إيجابي في خفض التكلفة.

معلومات تفصيلية

وكشف "د.محسن النجار" عن مستوى الشفافية لدى هيئة الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تلزم شركات الطيران على تقديم معلومات تفصيلية بصفة دورية وفق نماذج إحصائية تبين تكلفة حقيقية للكيلو متر الواحد، وتكلفة الموظف والوقود والتموين وغيرها من مقومات التشغيل؛ لتتمكن الهيئة من تقديم تقارير سنوية متاحة للجميع تكشف التكلفة الحقيقية، وتوضح الخلل إن وجد لدى شركات الطيران، وبالتالي تتطور صناعة النقل الجوي لديهم، متأسفاً على أننا لا نجد ذلك في هيئات الطيران للدول العربية، منتقداً لجوء شركات الطيران رفع أسعار التذاكر تحت ذريعة تكلفة التشغيل، لافتاً إلى ضرورة تحمل الشركة سلبية إداراتها التي رفعت التكلفة التشغيلية لديها، موضحاً أن أي شركة ناجحة تبدأ في إصلاح نفسها من الداخل وغربلة إداراتها والتخلص من العمالة غير المنتجة واعتماد التقنية في التشغيل، وكذلك ترشيد التكاليف، وغيرها من الأساليب الإدارية التي ترفع مستوى الأداء وتُخفض الإنفاق الذي سينعكس إيجاباً على مستوى التشغيل.

لابد أن تتماشى التكاليف ودخل الفر

شبكةعيونالإخبارية

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