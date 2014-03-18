أمين صندوق التطوير: تقرير نهائى حول أزمة المجمع التكنولوجى بالأميرية

أكد الدكتور عبد الوهاب الغندور أمين صندوق تطوير التعليم الفنى التابع لمجلس الوزراء وعضو اللجنة الوزارية المشكلة لحل أزمة مجمع الكليات التكنولوجية بالأميرية وكلية التعليم الصناعى التابعة لجامعة حلوان، أن اللجنة ستنتهى من تقريرها النهائى الأسبوع الجارى، وذلك تنفيذا لتكليف المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بإنهاء تلك الأزمة مدة أسبوع.

وأشار الغندور فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اللجنة تضم كلا من الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم والدكتور عبد الوهاب الغندور أمين صندوق التطوير والدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان والدكتور محمد مجاهد أستاذ الهندسة بجامعه القاهرة، والدكتور مجدى ستيت عميد كلية التعليم الصناعى بجامعه حلوان.

وأشار أمين صندوق التطوير إلى أن اللجنة من المتوقع أن تعقد اجتماعها الموسع الخميس المقبل، وذلك بعد عودة الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم من زيارته للإمارات، وذلك لمناقشة مشاكل طلاب كلية التعليم الصناعى إلى جانب وضع الأسس العامة لمنظومة شاملة للتعليم الصناعى والتنسيق بين كل الجهات المعنية، ووضع آلية العمل بين جميع المؤسسات المعنية بالتعليم الصناعى.