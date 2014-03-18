سعود الفيصل: الأزمة مع قطر لن تحل طالما لم تٌعدّل سياستها.. ولا توجد وساطة أمريكية للحل

استبعد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي أن تُحل الأزمة السياسية بين الدول الخليجية الثلاث مع قطر «طالماً أن الدوحة لم تُعدل سياستها»، كما استعبد أية وساطة دولية لحل الخلاف الخليجي معها

وقال الأمير سعود الفيصل، لـ ” الحياة اللندنية ” أمس حول إذا ما كانت هناك بوادر لانفراج الأزمة السياسية بين الدول الثلاث وقطر: ” إذا تعدلت سياسة قطر التي تسببت في الأزمة، سيكون هناك انفراج”.

واضاف الفيصل عما إذا كان إقرار الاتحاد الخليجي أصبح بعيداً عن تحقيقه على أرض الواقع بعد الخلافات التي دبت بين الدول الأعضاء، ” لا أعتقد ذلك، لأن الاتحاد أظهر أهمية التعاون والتكافل بين دول المجلس، وإن كان من شيء فالمنطق أقوى”.

وأعطى وزير الخارجية السعودي إشارة واضحة للغضب الخليجي على السياسة القطرية، واستبعد وجود أية وساطة، وأشار في تعليقه على سؤال عما إذا كانت هناك وساطة أميركية قائلاً: ” لا وساطة أميركية لحل الأزمة الخليجية”.