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الأمن التونسى يسمح لـ3 آلاف مشجع بحضور مباراة الأهلى وأهلى بنغازى

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الأمن التونسى يسمح لـ3 آلاف مشجع بحضور مباراة الأهلى وأهلى بنغازى الأمن التونسى يسمح لـ3 آلاف مشجع بحضور مباراة الأهلى وأهلى بنغازى

تونس /أ ش أ/ قررت السلطات الأمنية التونسية السماح لثلاثة آلاف من المشجعين لحضور المباراة المرتقبة التى تجمع بين فريقى أهلى بنغازى الليبى والأهلى المصرى بملعب "الشاذلى زويتن" فى ذهاب دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وكان منير المنصورى، عضو مجلس إدارة نادى أهلى بنغازى الليبى، رئيس بعثة الفريق المتواجدة حاليا فى تونس، قد كشف فى وقت سابق، عن وجود أربع رحلات جوية لنقل الجماهير الراغبة فى مؤازرة الفريق الأهلاوى أمام الأهلى بطل وافريقيا فى المباراة التى يطلق عليها "كلاسيكو العرب"، التى ستقام يوم 21 مارس الحالى.

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