أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

فهد بن بدر يدشن 7 مقار أمنية بمحافظات الجوف

Google+ Print
فهد بن بدر يدشن 7 مقار أمنية بمحافظات الجوف فهد بن بدر يدشن 7 مقار أمنية بمحافظات الجوف

    دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، عدداً من المقار الأمنية التابعة للأمن العام بمنطقة الجوف، ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية.

وأوضح مدير شرطة منطقة الجوف اللواء عبيد بن عثمان الدعرمي، أن هذه المرحلة التطويرية التي تشهدها مقرات الأمن العام دليل على حرص القيادة الرشيدة لتوفير سبل إنجاح مهمات رجال الأمن وأداء واجباتهم وسط بيئة عمل تواكب ما تطور جميع المجالات.

وشملت المقار التي تم تدشينها: شرطة محافظة طبرجل ومخفر شرطة حي حصيدة وحي الفيصلية ومركز انطلاق دوريات الأمن بمحافظة القريات ومركز انطلاق دوريات الأمن في كل من مركزي أبو عجرم وميقوع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية