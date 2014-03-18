فهد بن بدر يدشن 7 مقار أمنية بمحافظات الجوف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، عدداً من المقار الأمنية التابعة للأمن العام بمنطقة الجوف، ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية.

وأوضح مدير شرطة منطقة الجوف اللواء عبيد بن عثمان الدعرمي، أن هذه المرحلة التطويرية التي تشهدها مقرات الأمن العام دليل على حرص القيادة الرشيدة لتوفير سبل إنجاح مهمات رجال الأمن وأداء واجباتهم وسط بيئة عمل تواكب ما تطور جميع المجالات.

وشملت المقار التي تم تدشينها: شرطة محافظة طبرجل ومخفر شرطة حي حصيدة وحي الفيصلية ومركز انطلاق دوريات الأمن بمحافظة القريات ومركز انطلاق دوريات الأمن في كل من مركزي أبو عجرم وميقوع.