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مبادرة طيبة

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    جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي، جمعية بحمد الله شرحت الصدور بنور القرآن وأذهبت عن القلوب الأحزان؛ باحتضانها حفظة كتاب الله تعالى من البنين والبنات في مراحل مختلفة تحت جهود موفقة.

جائزة الفهد مبادرة طيبة من والدي رحمه الله رحمة واسعة أنشئت تشجيعاً لأهل القرآن من الأبناء والبنات في محافظة الزلفي حيث إن الجائزة تفتح لهم الآفاق لتشعر نفوسهم معها بالسعادة لانتصارها على العقبات ومغالبة الصعاب، ومعانقة السماء بأحلامهم التي تتحقق بتوفيق من الله عزوجل، لقد كنت أرى الجمال في عيني والدي، وأرى الرجولة في هيبته والوقار في صحته، والعقل في قوله والصدق في فعله، إنه أغلى أب أسأل الله أن يجمعنا به بعد عمر طويل وحسن عمل في دار كرامته والحمد لله رب العالمين.

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