القويعية تدشن حملة «وطننا أمانة»

يتم اليوم بمحافظة القويعية تدشين حملة: «وطننا أمانة»، وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض:

إن الله خصنا أبناء المملكة العربية السعودية بخير الأوطان وأشرف البلدان وأكرمنا جميعاً بوحدة أطرافه واتحاد أطيافه تحت راية التوحيد وعلى يد المؤسس العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه -، فالأمانة مضاعفة والمسؤولية كبيرة، والطريق واضحة، والهدف نبيل، وفي هذا العصر يؤكد عبدالله بن عبد العزيز أن لامساومة في اثنين الدين والوطن. «. وأضاف سموه: إن تدشين حملة تعزيز القيم الوطنية (وطننا أمانة) واحتفاءنا بها، لهو سنة متبعة، وعناية معتادة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - التي تؤمن أشد مايكون الإيمان بأن المواطن شريك في التنمية وأساس لكل نهضة، وفيه يجدر الاستثمار، وبه تتحقق المواطنة الصالحة، فالوطن أشرف الرهانات وأعظم الأمانات لنبذل الغالي والنفيس في سبيله وعندما تحتفل الشعوب بمنجزاتها ومكتسباتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، فإن ذلك لا يقتصر على يوم بعينه أو فعاليات بعينها وإنما هو فخر بالانتماء لأرضها وتاريخها.

وإن الوطن انتماء واعتزاز وليس مجرد مشاعر او خواطر، وهو وعي وسلوك فى آن واحد ولأنه أغلى ما يملك الإنسان فإن له حقوقا لاتقبل التفريط وفي تأديتها تأدية للأمانة وحفظها حفظ للرسالة

ولا نريد لهذه الحملة الشاملة لتعزيز القيم الوطنية أن تتوقف عند حدود هذه الجهود الإعلامية والتوعية والدعوية والتربوية وهي جهود عظيمة ومشكورة وبإذن الله تؤتي ثمارها المرجوة لكن لا ننسى دور المواطن في هذه الحملة والمشاركة فيها والاستفادة منها وتهيئة الأجواء النفسية والأسرية لمعايشة فعاليات الحملة التي تستهدف كل شرائح المجتمع وكل فئاته.

ومن جانبه صرح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض بأن اللهَ حين جعل الناسَ شعوبا وقبائل، أسكنهم أوطانا وبوأهم منازل، فَطَرهُم على حبها، وجَبَلهُم على قُربها، وإن أشد ما يعانيه المرء هو البعد عن وطنه ومفارقة سكنه، ومهما طاب مَقامُهُ في غير بلده يظل يحن إليه ولا يُقدِّم شيئا عليه. أما من ساءت علاقته بوطنه تدنَّت نظرتُهُ لنفسه، فالوطن الذي نسكن فيه يسكن فينا ويُمازج أرواحنا ويخالط قلوبنا وعقولنا وحينما رفعنا شعار "وطننا أمانة" لم يكن هدفنا ترويج الشعارات، ولا كانت بغيتنا استهلاك العبارات، بل هو زرع ننتظر حصاده واستثمار نرجو أن يحقق مراده، وإن عشق الوطن شعور تتوارثه الأجيال على اختلاف الظروف وتتباين الأحوال، تترجمه في سلوكها وتتمثل في أفعالها وأقوالها ولأن الأمر وعي وإدراك في المقام الأول، فقد جعلنا التربيه قضيتنا والتعليم وسيلتنا، فهما رهننا لتحقيق معاني الانتماء وتعميق قيم الولاء والوصول لجوهر المواطنة الصحيحة.

وكذلك صرح إبراهيم بن عبد الله الشثري المدير التنفيذي للحملة الوطنية الشاملة قائلاً: انه من مضامين الانتماء العمل الجاد وترك الاتكالية للنهوض بالوطن وتحقيق مصالحه، والحرص على وحدته والالتفاف حول قيادته لتحقيق تماسك المجتمع ونجاحه وتفويت الفرصة على أعدائه الذين يتربصون به، ومن ثم إسهام كل فرد في إنجاح خطط التنمية وتحقيق الرفاهية، وهكذا يكون الانتماء الحقيقي للأوطان وهكذا تكون ترجمة المشاعر الصادقة إلى عمل وتفان وتفاؤل دائم بحاضر زاهر ومستقبل مشرق للوطن ومن أجل هذه المعاني السامية انطلقت الحملة الشاملة لتعزيز القيم الوطنية.

ثم جاءت كلمة محافظ القويعية الأستاذ عبدالله الربيعة محافظ القويعية والتي أكد فيها بأن حب الوطن واجب ديني يجب إن يلامس الواقع وتؤيده الأفعال ويحتاج منا إلى غرس أنماط سلوكيه في أنفسنا تجعلنا قادرين على أن نصبح فاعلين إيجابيين في بناء الوطن

ومن أهم المكتسبات العظيمة التي منً الله بها علينا الأمن حيث تمثل الركيزة الأساسية في بناء المجتمعات وازدهارها وتنميتها

فشكرا لجميع من شارك وساهم في هذه الحملة من الدوائر الحكومية والأهلية.

وفي الختام جاءت كلمة أهالي محافظة القويعية:

المؤكدة لعزة الوطن وفطرية الانتماء اليه مؤكدين بأنهم على العهد والولاء لقيادتهم الرشيدة ووطنهم الغالي.

برعاية من محافظ القويعية الأستاذ عبدالله الربيعة وبحضور رؤساء المراكز والدوائر الحكومية وبمشاركة فعاله من طلاب الكليات والمدارس بالمحافظة وبدعم من القطاع الخاص تطلق محافظة القويعية فعاليات الحملة الوطنية الشاملة"وطننا أمانة " تتنوع فيها الفقرات من مسرحيات هادفة وعرض أفلام مرئية ومشاركات طلابية وقصائد نبطية وكلمات تعبيرية.

وفي ختام البرنامج تنطلق قافلة تتوشح شعار الحملة وتجول في أرجاء المحافظة بمشاركه أبنائها.