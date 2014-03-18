غداً.. وزيرة التضامن تشارك فى احتفالية "مصر الخير" لتكريم الغارمات

تشارك الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، فى الاحتفالية السنوية لمؤسسة "مصر الخير" لتكريم الأمهات الغارمات ضمن حملة المؤسسة لدعم الأم المصرية، بحضور الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، مفتى الجمهورية السابق، والعديد من الشخصيات العامة والفنانين ورجال الإعلام، وستعلن المؤسسة خلال الاحتفال عن نجاحها فى فك كرب نحو 19500 غارم وغارمة منذ بداية عمل المشروع قبل 4 سنوات.

وسيتم خلال الاحتفال تكريم 40 سيدة من الأمهات الغارمات التى تم فك كربهن، ويتم تكريمهن على عطائهن وكفاحهن لتربية أسرهن، وتحملهن أقصى وأصعب الظروف داخل أسوار السجون وخارجها.

ومن المقرر أن يقام على هامش الاحتفال الذى تنظمه مؤسسة الخير سنوياً لأول مرة معرضاً لمنتجات الغارمات اللاتى تم فك كربهن وإقامة مشروعات صغيرة لهن لتساعدهن على تربية أسرهن وإيجاد حياة كريمة لهن، كما سيتم تقديم نماذج المشروعات المقامة لهن فى مجالات: المنسوجات والسجاد والمشغولات الجلدية واليدوية، ونماذج للمشروعات المقامة للمفرج عنهن.

وقالت سه?ر عوض مد?ر مشروع الغارم?ن بمؤسسة مصر الخير، إن الغارم هو الشخص الذى غلبه الدين ودخل بسببه السجن، موضحة أن هناك الآلاف من الأشخاص داخل السجون المصرية يقبعون خلف القضبان بسبب عجزهم عن سداد الديون التى تراكمت عليهم نتيجة شراء أجهزة منزلية لتجهيز بناتهم أو بسبب علاج أسرهم أو تعليم أبنائهم أو متطلبات المأكل والمشرب لأسرهم، مشيرة إلى أن هذه المبالغ قليلة قد لا تزيد على 5 أو 10 آلاف جنيه أو أقل.

وأضافت، أن مؤسسة مصر الخ?ر أطلقت برنامج الغارم?ن فى شهر فبراير عام 2010 لمساعدة ا??ف من الغارم?ن خلف أسوار السجون وفك كربهم، مؤكدة أن المؤسسة رغم صغر عمر المشروع نجحت فى فك كرب أكثر من 19500 غارم، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية متمثلة فى قطاع مصلحة السجون بالوزارة، والتى قدمت لنا كل الدعم فى مشروعنا.

وأوضحت مديرة مشروع الغارمين أن المؤسسة ستعلن عن خطة عمل المشروع خلال المرحلة المقبلة، والتى تستهدف عدة محاور جديدة، وهى فك كرب القرى الغارمة الأكثر فقراً بالكامل وإحياء تراث هذه القرى، وقد بدأنا العمل فى قرى أبيس بمحافظة الإسكندرية، بحيث يتم فك كرب الغارمين بها وإحياء صناعة السجاد اليدوى التى كانوا يتميزون بها، والتى قاربت على الانقراض بافتتاح أكاديمية مصر الخير لصناعة السجاد بقرى أبيس يتم تدريب وتعليم الغارمين فيها على صناعة السجاد، وتوفير دخل لهم عن طريق عملهم فى المشروع إضافة إلى تعليم المسجون حرفة يستطيع العمل بها بعد فك كربه، وتوفير دخل لهم ولأسرهم وهم داخل السجون يعيشون منه عن طريق إقامة مشروعات داخل السجون، وتم البدء عن طريق إقامة مشروع صناعة المنسوجات والطرح داخل سجن المنيا.