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مجلس الأمن يعرب عن قلقه ازاء تقلب الأوضاع في ايبي وجنوب كردوفان والنيل الأزرق

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مجلس الأمن يعرب عن قلقه ازاء تقلب الأوضاع في ايبي وجنوب كردوفان والنيل الأزرق مجلس الأمن يعرب عن قلقه ازاء تقلب الأوضاع في ايبي وجنوب كردوفان والنيل الأزرق

جدد مجلس الأمن الدولي اليوم اعرابه عن قلقه الشديد ازاء تقلب الأوضاع الإنسانية في منطقة ايبي الغنية بالنفط،والمتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.

وأدان المجلس –في بيان صحفي مساء اليوم بتوقيت نيويورك- الاشتباكات الأخيرة بين عناصر مسلحة والتي أسفرت عن تشريد وسقط ضحايا من المدنيين.

وأثني أعضاء المجلس علي شجاعة ومهنية أفراد قوة حفظ السلام المؤقتة في ايبي “يونيسفا”،واكدوا دعمهم لاستخدام “يونيسفا” جميع الوسائل اللازمة للحفاظ على الأمن في المنطقة.

وطالب أعضاء مجلس الأمن جنوب السودان بالسحب الفوري لقوات الجيش الشعبي من منطقة أيبي،كما طالبوا السودان بسحب ألإراد الشرطة فورا من منطقة دفرا.

وأشار البيان في هذا الصدد الي قرار المجلس السابق رقم 2046 (2012) والذي يدعو السودان وجنوب السودان الي تنفيذ الجوانب المعلقة من اتفاق 20 يونيو 2011 ،والخاصة بالترتيبات المؤقتة للأمن و الإدارة في منطقة ايبي ، وجعلها منطقة خالية من الأسلحة.

وأكد أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني المتردي في جنوب كردفان والنيل الأزرق . كما دعوا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل من أعمال العنف ضد المدنيين – لا سيما الإجراءات العشوائية في المناطق المدنية – و الإسراع بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وفي الوقت المناسب ، بما في ذلك اللقاحات الصحية الشاملة ، إلى جميع المدنيين.
> أ ش أ

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