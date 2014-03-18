«زايد للإسكان»: لجنة مختصة تحدد قيمة الدعم

كشفت المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان لـ" البيان" أن سقف الدعم الذي يصل إلى 800 ألف درهم للمساعدة السكنية يأتي وفقاً لمعايير تُحدّد حسب الاحتياج السكني للمستفيدين وذلك بعد استيفاء الشروط وليس بالضرورة أن يستفيد المستفيدون من قيمة المساعدة السكنية بالكامل وتعتمد قيمة سقف الدعم السكني على عدد أفراد الأسرة والإمارة ونوع المساعدة السكنية المقدمة.

وأشارت إلى أن اللجنة المختصة بدراسة طلبات الإسكان تُحدد قيمة الدعم السكني بناء على احتياج المستفيدين من المساعدات السكنية، بحيث يختلف سقف المساعدة بحسب عدد أفراد الأسرة وتباين تكلفة البناء حسب الإمارة إلى جانب نوع المساعدة السكنية التي تتنوع ما بين إنشاء مسكن أو استكمال مسكن أو صيانة مسكن أو مسكن ضمن مجمع سكني.

وأوضحت أن برنامج زايد للإسكان بدأ فعلياً بتنفيذ خطته الإعلامية وتقوم أبرز ملامح الخطة الإعلامية على الترويج للخدمات الذكية التي يقدمها البرنامج لمتعامليه من مقدمي الطلبات والمستفيدين والاستشاريين والمقاولين إلى جانب التركيز على تطبيقات البرنامج الذكية وأهم المشاريع السكنية ومعايير الاستدامة والمشاريع السكنية المستقبلية، حيث تأتي الخطة انطلاقاً من استراتيجية البرنامج والحكومة في التحول الذكي وتعريف المتعاملين بأبرز المشاريع السكنية التي يشرف عليها البرنامج والمشاريع الإسكانية المستقبلية.

مجمعات سكنية

وذكرت الفندي أن البرنامج حصل على موافقات لبناء 6 مجمعات سكنية جديدة، وبدء بتنفيذ 1102 مسكن جديد موزعة على 3 مجمعات سكنية في كل من إمارة عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين، وتم تحديد أراضي هذه المجمعات بناء على الدراسات التي تقوم بها إدارة الدراسات الاسكانية في البرنامج،وتتضمن المشروعات الثلاثة: مشروع مجمع عجمان السكني، بمنطقة الرقايب 2 الموازية لشارع الشيخ مكتوم بن راشد وشارع الشيخ محمد بن زايد، وتبلغ مساحته 502 ألف متر مربع، ويتضمن بناء 300 وحدة سكنية، ولايزال المشروع في مرحلة طرح مناقصة المقاول للبدء الفعلي بتنفيذ الوحدات السكنية خلال الربع الثاني من العام الحالي.

والمشروع الثاني مشروع مجمع أم القيوين السكني بمنطقة شنتير "السلمة سابقا" وتبلغ مساحته 800 ألف متر مربع، ويتضمن بناء 376 وحدة سكنية، ولايزال المشروع في مرحلة طرح مناقصة الاستشاري.

والمشروع الثالث مشروع مجمع رأس الخيمة السكني، والواقع في مدينة خليفة بن زايد بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد، وتبلغ مساحته 984 ألف متر مربع ويشتمل بناء 427 وحدة سكنية، والمشروع في مرحلة تصميم المخطط العام.

ريادة عالمية

قالت المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان: أن مشاريع المجمعات السكنية التي يقوم البرنامج ببنائها تعتبر من المشاريع الاسكانية الرائدة على مستوى العالم حيث حصل مشروع مجمع الاتحاد السكني في إمارة الشارقة على الجائزة الخاصة من مجلس الإمارات للطاقة ضمن جائزة الإمارات للطاقة والتي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة.