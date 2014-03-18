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منصور و زايد بن طحنون يحضران عرساً جماعياً لقبيلة العامري

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منصور و زايد بن طحنون يحضران عرساً جماعياً لقبيلة العامري منصور و زايد بن طحنون يحضران عرساً جماعياً لقبيلة العامري

حضر الشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان الحفل الذي أقيم مساء أمس في قاعة الاحتفالات بمنطقة زاخر في مدينة العين، بمناسبة زفاف كل من سهيل سالم بن عنودة العامري، إلى كريمة محمد حمد بن عنودة، ومبارك مطر بن عنودة إلى كريمة سالم محمد بن عنودة، وزفاف أحمد طهميمة بن عنودة، وأحمد محمد بن عنودة، إلى كريمتي مطر حمد بن عنودة، كما حضر الحفل الشيخ زايد بن منصور بن طحنون آل نهيان، والشيخ محمد بن منصور بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن منصور بن طحنون آل نهيان، والشيخ مسلم سالم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، وحمد بن سهيل الخييلي، وعويضة بن سهيل الخييلي، ومعالي د. مغير خميس الخييلي، رئيس هيئة الصحة، والشيخ الدكتور محمد مسلم بن حم، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ مسلم سالم محمد بن حم العامري، وعدد من الشيوخ وأعيان القبائل، وحشد من المدعوين والأهل والأصدقاء.

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