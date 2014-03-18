عبد الله بن زايد يبحث في مونتينيغرو تعزيز العلاقات

استقبل فيليب فيانوفتش رئيس جمهورية مونتينيغرو في العاصمة بودغوريتسا أمس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الرئيس فيليب فيانوفتش وحرص سموه على تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وتمنياته لمونتينيغرو وشعبها الصديق اضطراد التقدم والنماء.

من جانبه حمل الرئيس فيليب فويانوفش سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، متمنيا له موفور الصحة والسعادة ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من التطور والازدهار وحرصه على ترسيخ وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الامارات.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ووسائل تعزيزها خاصة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الطاقة والبنية التحتية والموانئ وتطوير المطارات والتعدين إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جهة أخرى التقى سمو وزير الخارجية في بودغوريتسا عاصمة جمهورية مونتينيغرو أمس رانكو كريفوكابيتش رئيس البرلمان في جمهورية مونتينيغرو، جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة بين دولة الإمارات ومونتينيغرو وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين خاصة في القطاعات البرلمانية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية والسياحية وتبادل الزيارات والخبرات والاطلاع على الفرص الواعدة الموجودة لدى البلدين.

كما تم تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سموه أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة .

تطوير العلاقات

من جانبه رحب رئيس برلمان مونتينيغرو بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وأشار إلى أن هذه الزيارة تعكس الحرص المشترك لدى قيادتي البلدين على تبادل الزيارات واللقاءات ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، وأكد سعي بلاده لتطوير علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بالشكل الذي يخدم مصالح الجانبين.

وفي وقت آخر التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في بودغوريتسا عاصمة جمهورية مونتينيغرو أمس إيغور لوكشيتش نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتكامل الأوروبي في مونتينيغرو.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

وتم في ختام اللقاء التوقيع على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة ومذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع إيغور لوكشيتش عن سعادته بتطور العلاقة بين دولة الإمارات وجمهورية مونتينيغرو، وعبر عن ثقته بأن لقاءاته مع كبار المسؤولين في مونتينيغرو ستسهم في تعزيز تلك العلاقة الطيبة.

وأكد سموه أن الزيارات رفيعة المستوى والمتواصلة لقيادتي البلدين أسهمت في تطور وازدهار العلاقات الدبلوماسية بشكل سريع وملحوظ بعد تأسيسها في عام 2008.

تفرد

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان " إيمانا منا بأهمية هذه العلاقات قمنا بافتتاح سفارة الامارات في بودغوريتسا في 2010 لنكون بذلك الدولة العربية الوحيدة التي قامت بهذه الخطوة، وإنني سعيد بافتتاح السفارة رسميا خلال زيارتي الحالية لمونتينيغرو". وأشار سموه إلى "أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز وتقوية روابطها مع مونتينيغرو حيث تم سابقا التوقيع على العديد من الاتفاقيات منها اتفاقية الازدواج الضريبي والنقل الجوي وحماية الاستثمار، كما تم التوقيع على اتفاقية الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة واتفاقية المشاورات السياسية خلال هذه الزيارة".

وأعرب سموه عن تطلعه وطموحه لمزيد من التعاون والاستمرار في تعزيز العلاقات مع مونتينيغرو في المجالات كافة ".

حضر اللقاءات حفصة عبدالله محمد شريف العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية مونتينيغرو.

وزير الخارجية يفتتح المبنى الجديد لسفارة الدولة وشارع الشيخ زايد في بودغوريتسا

افتتح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية صباح أمس المبنى الجديد لسفارة الدولة في بودغوريتسا عاصمة جمهورية مونتينيغرو بحضور إيغور لوكشيتش نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتكامل الأوروبي بمونتينيغرو، وحفصة عبدالله محمد شريف العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية مونتينيغرو .

وأزاح سموه وإيغور لوكشيتش الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بافتتاح مبنى السفارة الجديد، وتجول سموه في ردهات وأروقة المبنى الجديد حيث أبدى إعجابه بتصميمه وتنفيذه وديكوراته.

كما قام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الزيارة بافتتاح شارع الشيخ زايد في بودغوريتسا عاصمة مونتينيغرو.