مدرب الداخلية : سعيد بالفوز على الأهلى

عبر علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية ،عن سعادته الكبيرة لنجاح فريقه في تحقيق الفوز على النادي الأهلي في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة 13 لمباريات المجموعة الأولي من بطولة الدوري المصري.

وقال عبد العال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة درست الأهلي جيداً قبل المباراة ، وأيقنت أن جانبي الملعب هما مصدر الخطورة الدائم على المنافسين ، وبصفة خاصة الجبهة اليسري التي تضم موسي يدان ومعه سيد معوض أو شديد قناوي ، ولذلك قمت بتأمين هذه الجبهة بتثبيت نور الجارحي ورشاد فاروق على أن يتبادلا المراكز ما بين الظهير الأيمن وقلب الدفاع ، وعلى مستوى الهجوم اعتمدت على إرسال الكرات المرتدة السريعة لأحمد فرج خلف ظهيري جنب الأهلي وهو ما نتج عنه هدف الفوز وكاد أن يمنحنا الهدف الثاني لولا براعة شريف إكرامي.

وأضاف المدير الفني للداخلية الأهلي لاحت له فرص عديدة ، لكن أحمد فوزي كان متألقاً بشكل كبير ، وسانده كثيراً الدفاع في الشوط الثاني ، وكان لإلتزام اللاعبين بالتعليمات دور مهم في الخروج من المباراة بنقاط المباراة الثلاث.