بعد توجيه فلسطين.. خطاب يدين حوار دحلان.. الإبراشى: لن تعلمونا المهنية

عرض الإعلامى وائل الإبراشى خلال تقديمه برنامج العاشرة مساءً المذاع على قناة دريم2، خطابا صادر عن السفارة الفلسطينية يحمل توقيع السفير بركات الفرا، سفير فلسطين بالقاهرة، يتهمه بعدم المهنية والابتعاد عن ميثاق الشرف الإعلامى بسبب استضافته محمد دحلان القيادى المفصول من حركة فتح الفلسطينية فى حوار أمس الأول.

> وأضاف "الإبراشى" أن الخطاب الخطاب الصادر من السفارة الفلسطينية بالقاهرة إلى مجلس إدارة قنوات دريم بتاريخ 16 مارس 2014، يزعم أن حوار دحلان تضمن الإفتراءات والأكاذيب والسباب والشتائم وأن الحوار جاء فى الوقت الذى يخوض الرئيس محمود عباس أبو مازن والقيادة الفلسطينية معاركها من أجل الحصول على حقوق الشعب الفلسطينى، وفى نفس اليوم الذى تواجد فيه أبو مازن فى أمريكا للقاء باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بما يقتضى تضافر جميع الجهود من أجل مساندته فى نصرة القضية الفلسطينية ".

> وبحسب ما جاء فى الخطاب الذى عرضه "الإبراشى" أن الجانب الفلسطينى يرفض تماماً ماجاء فى حوار دحلان كونه يسىء إلى العلاقة بين الشعبين الشقيقين.

> وشدد الإبراشى على استنكاره لما جاء فى خطاب السفارة الفلسطينية ، وتابع قائلاً" كما أننا لا نعلمكم الدبلوماسية فأنتم لا تعلموننا المهنية نحن نناقش الحجة بالحجة بالوثائق والمستندات وحملنا كافة الاتهامات التى صدرت من أبو مازن خلال خطابه الشهير وواجهنا بها دحلان وإننا نفتح الباب أمام كافة الأطراف والمشاهد هو من يقتنع ".

> وشدد "الإبراشى" على أنه من غير الصائب أن يعلمنا رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن المهنية فى خطابه الذى أرسله لنا من خلال سفيره بمصر.