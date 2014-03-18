"البدرى": أصحاب المعاشات خارج منظومة الوزيرة

أكد البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن كل ما نسمعه من زيادة المعاشات وزيادة المعاش المبكر، بعيد عن الحقيقة ولا علاقة له بأصحاب المعاشات و الــــــ 9 ملايين خارج منظومة الوزيرة.

وقال فرغلى: فى تصريحات خاصة لـــــــ" اليوم السابع" مخاطبا وزيرة التضامن: إن "العناصر التى انتهكت أموالنا ما زالت موجودة حولك وهؤلاء سيجعلونك تصطدمين بالرأى العام بفتاواهم غير الواقعية وغير المنطقية وأنصحك بالابتعاد عن هؤلاء ، وكل ما يقال من زيادات لم يحدث ولن يحدث ولا يوجد زيادة لأصحاب المعاشات".

يذكر أن مسئولى وزارة التضامن أكدوا تجهيز ملف أموال التأمينات، وتم عرضه على الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ليتم مناقشته فى جلسة طارئة نهاية مارس الجارى بمقر مجلس إدارة الهيئة، ومن أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة : "أموال التأمينات" و"الحد الأدنى للمعاشات" و"المعاش المبكر، وخاصة بعد تعديل قانون التأمين الاجتماعى، بما يحقق زيادة المعاشات المبكرة طبقا لأحكام المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى.