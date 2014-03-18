أهلى بنى غازى يواصل تدريباته استعدادا للأهلى المصرى



> واصل فريق أهلى بنى غازى تحت قيادة طارق العشرى تدريباته بمعسكره بتونس والذى انطلق أمس استعدادا لمبارته أمام الأهلى ضمن منافسات دور ال 16 بدروى أبطال أفريقيا وسط حالة معنوية مرتفعة للفريق الليبى بعد وصوله الى هذا الدور .. وحرص العشرى على عقد اكثر من جلسة مع اللاعبين خلال تدريبات الفريق للتاكيد على صعوبة المباراة مؤكدا أن الأهى فريق كبير ولا يمكن أن نعتمد عن حالة عدم التوفيق التى يمر بها خلال مبارياته بالدورى مؤكدا أن خبرة لاعبى الهلى من الممكن ان ترجح كفته فى أى وقت .

وحرص العشري على مطالبة الجماهير الليبية بحضور المباراة ومساندة فريقها فى تلك المباراة المهمة متمنيا الحضور بأعداد كبيرة إلى تونس، لاسيما أن حضور تلك الجماهير سيكون من العوامل التى ستساعدنا على تحقيق الفوز مشيرا الى أن فريقه جاهز لتك المواجهة بقوة من أجل تحقيق نتيجة تسهل مهمة الفريق بالقاهرة خاصة ان المواجهات بالقاهرة امام أى فريق تتسم دائما بالصعوبة الكبيرة .