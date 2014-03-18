أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بعثة الأهلى فى تونس استعدادا لمباراة أهلى بنى غازى ..غدًا

Google+ Print
بعثة الأهلى فى تونس استعدادا لمباراة أهلى بنى غازى ..غدًا بعثة الأهلى فى تونس استعدادا لمباراة أهلى بنى غازى ..غدًا


> تتوجه بعثة الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الاهلى الى تونس غدًا استعدادا لمباراة أهلى بنى غازى فى ذهاب دور الـ 16 لدورى أبطال افريقيا المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبلة فى الثانية والنصف ظهرا على ملعب الشاذلى زوتين .

وتقام المباراة فى تونس نظرًا لخوض الفريق الليبى مبارياته فى تونس لعدم قدرته على اللعب فى ليبيا لعدم الاستقرار الاوضاع بعد الثورة الليبية ..

كان فى استقبال بعثة النادى الاهلى مسئولى السفارة المصرية الذين حرصوا على انهاء ترتيبات البعثة سريعا لتجنب اللاعبين الارهاق بعد خوض مباراة الداخلية بالقاهرة ثم السفر فى بعد ساعات مباشرة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا