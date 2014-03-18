بعثة الأهلى فى تونس استعدادا لمباراة أهلى بنى غازى ..غدًا



> تتوجه بعثة الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الاهلى الى تونس غدًا استعدادا لمباراة أهلى بنى غازى فى ذهاب دور الـ 16 لدورى أبطال افريقيا المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبلة فى الثانية والنصف ظهرا على ملعب الشاذلى زوتين .

وتقام المباراة فى تونس نظرًا لخوض الفريق الليبى مبارياته فى تونس لعدم قدرته على اللعب فى ليبيا لعدم الاستقرار الاوضاع بعد الثورة الليبية ..

كان فى استقبال بعثة النادى الاهلى مسئولى السفارة المصرية الذين حرصوا على انهاء ترتيبات البعثة سريعا لتجنب اللاعبين الارهاق بعد خوض مباراة الداخلية بالقاهرة ثم السفر فى بعد ساعات مباشرة .