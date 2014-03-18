10 من التاريخ .. أهداف مصرية قاتلة - تريكة المتخصص وبركات يصعق الأهلي

في حلقة الأسبوع من سلسلة FilGoal.com للأهداف الكلاسيكية...استمتع ب10 اهداف مصيرية من ذاكرة كرة القدم المصرية...

1-محمد ابوتريكة (الأهلي x الصفاقسي) نهائي دوري أبطال أفريقيا 2006

ربما هو الهدف الأشهر في الكرة المصرية خلال العقد الأخير...أبوتريكة في الصفاقسي.

2- هادي خشبة (مصر x كولومبيا) أوليمبياد برشلونة 1992

بعد أن كانت مصر متأخرة بهدف حتي الدقيقة 91، يسجل هادي خشبة هدفين في الوقت بدل الضائع يهدي الفراعنة فوزا أوليمبيا غريبا علي كولومبيا.

3- سيد عبد النعيم (إنبي x الأهلي) الدوري المصري 2003

دراما مزدوجة حولت درع الدوري من الجزيرة إلي ميت عقبة حيث صعق إنبي الأهلي برأسية عبد النعيم الشهيرة، في الوقت الذي فاز فيه الزمالك علي الإسماعيلي بهدف حسام عبد المنعم، والنتيجة كانت الدوري الأغلي عند جمهور الأبيض.

4- سمير كمونة (الأهلي x الرجاء المغربي) كأس النخبة العربية 1997

هدف في الثواني الأخيرة أهدي الأهلي البطولة العربية في المغرب.

5- محمد أبوتريكة (الأهلي x الزمالك) نهائي كأس مصر 2007

متخصص الأهداف الدرامية يغير وجهة كأس مصر في الوقت القاتل.

6- محمد بركات (الإسماعيلي x الأهلي) الدوري المصري 2000

بركات يسجل في مرمي الأهلي!...هدف قاتل حسم المباراة التاريخية التي انتهت بفوز الإسماعيلي 4-3 وأسهمت في فوز الزمالك ببطولة الدوري آنذاك.

7- إبراهيم سعيد (مصر x ناميبيا) تصفيات كأس العالم 2001

هدف التعادل في الثواني القاتلة يبقي علي آمال التأهل لكأس العالم ولكن بلا جدوي في النهاية.

8- أحمد فتحي (الأهلي x الجيش) الدوري المصري 2009

أحمد فتحي يتسبب في قهر فريقه السابق الإسماعيلي بهدف قاتل في مرمي طلائع الجيش، حول الدرع إلي جعبة المارد الأحمر.

9- شهاب أحمد (الاهلي x الإتحاد الليبي) دوري أبطال إفريقيا 2010

"الجزار" يكتب شهادة ميلاده بصاروخ رائع أبكي حسام البدري من الفرح.

10- عمرو زكي (الزمالك x انبي) نهائي كأس مصر 2008

البلدوزر يتألق ليهدي الزمالك بطولة كأس غالية قبل النهاية بدقائق قليلة.