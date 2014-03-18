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مصر تشارك غدا في مؤتمر الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بالبحرين

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مصر تشارك غدا في مؤتمر الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بالبحرين مصر تشارك غدا في مؤتمر الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بالبحرين

ارشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الإثنين السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات الدولية والأمن الدولى متوجها إلى البحرين فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام يشارك خلالها فى فعاليات مؤتمر الإستخدام السلمى للطاقة النووية وأثره على الأمن البيئى الذى يبدأ غدا الثلاثاء ولمدة يومين.

وقال بدر قبيل مغادرته: “سأشارك فى المؤتمر نيابة عن وزير الخارجية نبيل فهمى لإلقاء كلمة أمام المؤتمر والتى تتناول رؤية مصر بشأن الإستخدام السلمى للطاقة النووية وأهمية ذلك فى توفير الطاقة البديلة”، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف إلى إبراز أهمية الطاقة النووية كمصدر للتنمية المستدامة وأمن البيئة، وتبيان التشريعات النووية والبيئية لمشاريع الطاقة النووية وتقييم مدى الإستعداد لحالات الطوارئ النووية والتصدى لها، ونشر ثقافة الأمن البيئي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأضاف بدر: “سيناقش المؤتمر ستة محاور رئيسة أبرزها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتهديدات استخدام الطاقة النووية للأمن البيئى ووسائل درء أخطار الإستخدامات السلمية للطاقة النووية والتعاون الدولى والعربى فى مشاريع الطاقة النووية السلمية والإستعداد والمجابهة فى حالات الطوارئ النووية فى المنطقة العربية والتحديات البيئية والأمنية للمحطات النووية والتنظيم القانونى والرقابى للإستخدامات السلمية للطاقة النووية وحتمية السلامة وأثر التشريعات الوطنية والقانون الدولى على تحقيق الأمن البيئى وآفاق الطاقة النووية والتنمية المستدامة ودور الهيئة العربية للطاقة الذرية فى تعزيز الأمن البيئى فى الدول العربية”.

أ ش أ

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