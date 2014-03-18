اتفاق مصري سوداني لفتح المعابر البرية .. وإنشاء فرع للأكاديمية العربية للعلوم بالخرطوم

اتفق السودان ومصر على إزالة كافة المعوقات التي تواجه النقل والطرق الرابطة بين البلدين، في وقت تعهدت فيه وزارة النقل والطرق والجسور السودانية، بفتح كافة المعابر مع ومصر قريبا، لانسياب حركة النقل وتسهيل التبادل التجاري.

وقال وزير النقل السوداني بابكر أحمد نهار،-وفقا للمركز السوداني للخدمات الصحفية أمس الاثنين:” إنه تم خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي للنقل البري واللوجستيات، في دورته رقم 18 التي عقدت في مصر، بحث كافة قضايا النقل الرابطة بين البلدين، حيث تم الاتفاق على إزالة كافة المعوقات التي تواجه النقل والطرق الرابطة بين السودان ومصر ” .

وأضاف نهار : ” أن الاتفاق شمل أهمية تطوير وتعزيز العلاقات بين الشعبين عبر التبادل التجاري، وتوفير وسائل النقل البري والنهري المشتركة”، مؤكدًا : ” أن السودان يكثف جهوده حاليا لفتح المعابر الجديدة، وتطوير هيئة الملاحة النهرية مع مصر” .

وكشف الوزير السوداني، عن اتجاه لفتح فرع للأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري بالخرطوم، بغرض تبادل الخبرات وتأهيل وتدريب الكوادر بالسودان، بالإضافة إلى تطوير مواعين النقل، مؤكدا موافقة مصر على ذلك.

أ ش أ