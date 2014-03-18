أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نابولي يلحق بروما في وصافة الدوري الإيطالي

Google+ Print
نابولي يلحق بروما في وصافة الدوري الإيطالي نابولي يلحق بروما في وصافة الدوري الإيطالي

قاد الأرجنتيني جونزالو إيجواين فريقه نابولي للصعود لوصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم بشكل مؤقت مناصفة مع روما المتفوق بفارق الأهداف، بتسجيله هدفا ثمينا في الدقيقة الأخيرة في شباك تورينو، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.

ولم يفوت نابولي الفرصة لإضافة ثلاث نقاط ثمينة إلى رصيده ليصبح 58 نقطة، متخلفا بفارق الأهداف عن روما، الذي سقط أمام فريق المدرب الإسباني رافائيل بنيتيز بهدف في الجولة الماضية، والذي سيخوض لاحقا مباراته بنفس الجولة أمام أودينيزي بملعب الأوليمبيكو، علما بأن له مباراة أخرى مؤجلة.

كان أصحاب ملعب أوليمبيكو دي تورينو هم الأقرب لتسجيل هدف الفوز في الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء، لكن إيجواين أحسن استغلال كرة في الثواني الأخيرة لينفرد بالمرمى ويسدد بيمناه كرة أرضية سكنت الشباك، ليعود بفريقه إلى الانتصارات بعد تعادلين.

بينما تجمد رصيد تورينو عند 36 نقطة محتلا المركز العاشر، لتتواصل نتائجه المخيبة بعدما نال الهزيمة الرابعة له على التوالي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع