نابولي يلحق بروما في وصافة الدوري الإيطالي

قاد الأرجنتيني جونزالو إيجواين فريقه نابولي للصعود لوصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم بشكل مؤقت مناصفة مع روما المتفوق بفارق الأهداف، بتسجيله هدفا ثمينا في الدقيقة الأخيرة في شباك تورينو، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.

ولم يفوت نابولي الفرصة لإضافة ثلاث نقاط ثمينة إلى رصيده ليصبح 58 نقطة، متخلفا بفارق الأهداف عن روما، الذي سقط أمام فريق المدرب الإسباني رافائيل بنيتيز بهدف في الجولة الماضية، والذي سيخوض لاحقا مباراته بنفس الجولة أمام أودينيزي بملعب الأوليمبيكو، علما بأن له مباراة أخرى مؤجلة.

كان أصحاب ملعب أوليمبيكو دي تورينو هم الأقرب لتسجيل هدف الفوز في الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء، لكن إيجواين أحسن استغلال كرة في الثواني الأخيرة لينفرد بالمرمى ويسدد بيمناه كرة أرضية سكنت الشباك، ليعود بفريقه إلى الانتصارات بعد تعادلين.

بينما تجمد رصيد تورينو عند 36 نقطة محتلا المركز العاشر، لتتواصل نتائجه المخيبة بعدما نال الهزيمة الرابعة له على التوالي