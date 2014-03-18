حكم يعتذر لاحتساب ثلاثة أهداف لموناكو من تسلل أمام ليون

تقدم الحكم فريدي فوترل بالاعتذار للجماهير واعترف بأنه اخطأ عندما احتسب ثلاثة أهداف لموناكو من تسلل ليفوز 3-2 على مضيفه أولمبيك ليون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد.

وقال فوترل فى تصريح للصحفيين اليوم انه لم يتمكن وطاقمه من ملاحظة أن ديميتار برباتوف مهاجم موناكو الذى كان في موقف تسلل عندما سجل هدفا وصنع الهدفين الآخرين.

وأعرب فوترل عن الاسف والحزن وقال "اتخذت قرارات خاطئة أثرت على نتيجة المباراة.".. و"كان هناك زميلان (الحكمان المساعدان) يشعران بالاستياء الشديد في غرفة الملابس

وتجنب ريمي جاردي مدرب ليون انتقاد الحكام وقال "لن اتحدث عن الأمر لأنني سأكون معرضا للايقاف."

ورفع الفوز رصيد موناكو صاحب المركز الثاني إلى 62 نقطة من 29 مباراة متأخرا بثماني نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر.

ويحتل ليون المركز الخامس برصيد 45 نقطة وبفارق ثماني نقاط خلف ليل صاحب المركز الثالث.