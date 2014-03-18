مورينيو: دروجبا من أفضل ثلاثة لاعبين دربتهم في حياتي

اعتبر المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو أن مواجهة جالاتا سراي التركي يوم الثلاثاء في اياب ثمن نهائي دوري الأبطال بملعب ستامفورد بريدج ستتميز بالندية وذلك عقب التعادل ذهابا بهدف لمثله.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي مساء الأثنين "إذا ما نظرت لنتيجة مباراة الذهاب وحللت المباراة سترى أن فريقا ما كان أفضل في الشوط الأول والآخر في الثاني، لذا كان يوجد اتزان، عادة هذه النوعية من المبارايات يجب لعبها بنفس المستوى حتى النهاية".

وأكد المدرب الذي لم يتحدث كثيرا كعادته في المؤتمر وبدا عليه تأثره بخسارة فريقه بالجولة الماضية من الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا بهدف نظيف، أنه لا يشعر بضغط كبير في ظل مساعي الزرق للتأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

وأشار مورينيو إلى أنه يحب اللاعبين الأتراك مبرزا في ذات الوقت دور مهاجم جالاتا سراي، الإيفواري ديدييه دروجبا نجم تشيلسي السابق، الذي اعتبر أنه واحد من "أهم ثلاثة لاعبين" قادهم في مسيرته خلال حقبته الأولى مع الزرق.

وأضاف المدير الفني "لا يمكننا قول من هو الأفضل لأن هذا الأمر لن يكون عادلا بالنسبة للاعبين آخرين ينتمون لنفس الجيل".

وأعرب المدرب عن ثقته في عودة دروجبا، الذي لعب للزرق بين عامي 2004 و2012، إلى تشيلسي في يوم من الأيام، إلا أنه لا يعرف اذا ما كان سيقوم بهذا الأمر كلاعب أو في منصب آخر.