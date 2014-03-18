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تقارير صحفية تؤكد رحيل مارتينو في يونيو وبرشلونة يكذب

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تقارير صحفية تؤكد رحيل مارتينو في يونيو وبرشلونة يكذب تقارير صحفية تؤكد رحيل مارتينو في يونيو وبرشلونة يكذب

برشلونة، (إفي): أكدت تقارير صحفية اليوم أن الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو، قد سيترك تدريب فريق برشلونة الإسباني بنهاية الموسم الجاري، وهو ما نفاه النادي الكتالوني في مؤتمر صحفي.

ونفى مانيل أرويو نائب رئيس قسم التسويق في برشلونة شائعة رحيل مارتينو بنهاية الموسم، والتي أذاعتها قناة (تي في 3) المحلية.

وأوضح أرويو قائلا "عرفنا الأخبار المنتشرة برحيل مارتينو بنهاية الموسم منذ دقائق، وهو خبر غير صحيح، ومارتينو يجمعه عقد بالنادي، الذي يكذب تلك الأخبار بشكل كامل".

وأشار أرويو إلى أن مارتينو لم يعلن حتى الآن نية استمراره مع البرسا بعد إنتهاء تعاقده مع الفريق، ولكن الأهم في الوقت الحالي هو مباراة الكلاسيكو الأسبوع المقبل

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